ABD'den gönderilen 2,5 milyon doz Kovid-19 aşısı Kolombiya'ya ulaştı
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ABD'den gönderilen 2,5 milyon doz Kovid-19 aşısı Kolombiya'ya ulaştı

ABD'den gönderilen 2,5 milyon doz Kovid-19 aşısı Kolombiya'ya ulaştı
Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Güncel

ABD'den Kolombiya'ya yollanan Johnson & Johnson'un yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşıdan 2,5 milyon doz, başkent Bogota'daki El Dorado Uluslararası Havalimanı'na ulaştı.

ABD'den Kolombiya'ya yollanan Johnson & Johnson'un yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşıdan 2,5 milyon doz, başkent Bogota'daki El Dorado Uluslararası Havalimanı'na ulaştı.

Aşıların teslim törenine katılan Devlet Başkanı Ivan Duque, burada yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Joe Biden'ın desteğine minnettar olduklarını belirterek, "Bu aşılar, 2,5 milyon Kolombiyalıya hizmet edecek, bu 2,5 milyon doz aşı hayat kurtaracak, ülkemiz için umut ve fayda üretecek. Bu, bölgeye şimdiye kadar gönderilen en büyük aşı bağışıdır." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Fernando Ruiz de gelen aşıların tek doz halinde 50 yaş üstündeki vatandaşlara uygulanacağını kaydederek, dağıtım noktalarını belirlediklerini söyledi.

ABD'nin Bogota Büyükelçiliğinden, aşı bağışına ilişkin yapılan açıklamada ise iki ülke arasındaki güçlü ittifakın önemine değinilerek, Kovid-19'a karşı birliktelik mesajı verildi.

Devlet Başkanı Duque, 28 Haziran'da ABD Başkanı Biden ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından, ABD'nin, Kolombiyalılar için Johnson & Johnson aşısından 2,5 milyon doz hibe edeceğini bildirmişti.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya'da bugüne kadar 4 milyon 269 bin 297 kişide görülen Kovid-19 nedeniyle 107 bin 137 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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