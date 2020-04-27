ABD'den getirilen 353 vatandaş Gaziantep'te karantinada ABD'den getirilen 353 vatandaş Gaziantep'te karantinada Korona virüs salgını nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nden getirilen 353 Türk vatandaşı, Gaziantep'teki KYK yurdunda karantinaya alındı.

ABD'den getirilen 353 vatandaş Gaziantep'te karantinada

GAZİANTEP - Korona virüs salgını nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nden getirilen 353 Türk vatandaşı, Gaziantep'teki KYK yurdunda karantinaya alındı.

Korona virüs salgını nedeniyle dünyanın çeşitli noktalarında yaşayan Türk vatandaşları Türkiye'ye getirilmeye devam ediliyor. Bu kapsamdan ABD'de bulunan 353 Türk vatandaşı Gaziantep'e getirildi.

Kente getirilen Türk vatandaşları, Gaziantep Üniversitesi kampüsündeki Kredi Yurtlar Kurumu'na ait Ümmü Gülsüm Yurdu'na yerleştirildi. Buradaki vatandaşların 14 gün boyunca karantinada kalacakları ve herhangi bir olumsuz olmaması durumunda evlerine gönderilecekleri belirtildi.

Kaynak: İHA