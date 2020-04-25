ABD'den getirilen 346 vatandaş, Gaziantep'te karantinaya alındı KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında ABD'den getirilen 7'si çocuk 346 Türk vatandaşı, Gaziantep'te yurda yerleştirilerek, karantinaya alındı.

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında ABD'den getirilen 7'si çocuk 346 Türk vatandaşı, Gaziantep'te yurda yerleştirilerek, karantinaya alındı.

Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye'ye getirilmesine devam ediliyor. ABD'de bulunan 346 Türk vatandaşı da dün akşam THY'ye ait uçakla Gaziantep'e getirildi.Gaziantep Havalimanı'nda sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar, otobüsler ile Gaziantep Üniversitesi kampüsündeki Kredi Yurtlar Kurumu'na ait Ümmü Gülsüm Yurdu'na getirildi. 7'si çocuk 346 kişi, yurtta 14 gün süreyle karantinada tutulacak.

Kaynak: DHA