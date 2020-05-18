ABD'den getirilen 305 Türk vatandaşı Sivas'taki yurda yerleştirildi
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ABD'den getirilen 305 Türk vatandaşı Sivas'taki yurda yerleştirildi

ABD'den getirilen 305 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözetim altında tutulmak üzere Sivas'taki öğrenci yurduna yerleştirildi.

ABD'den getirilen 305 Türk vatandaşı Sivas'taki yurda yerleştirildi
18.05.2020 13:32 | Son Güncelleme: 18.05.2020 13:32

ABD'den getirilen 305 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözetim altında tutulmak üzere Sivas'taki öğrenci yurduna yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonuyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, Miami'de bulunan 289'u yetişkin, 16'sı bebek 305 Türk vatandaşını taşıyan THY uçağı, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na indi.

Uçağa giren ekipler, sağlık kontrolü yaptı.

Apronda bekletilen otobüslere bindirilen vatandaşlar, 14 günlük karantina sürecini geçirecekleri Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurduna götürüldü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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