ABD'den getirilen 294 Türk vatandaşı yurtlara yerleştirildi
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ABD'den getirilen 294 Türk vatandaşı yurtlara yerleştirildi

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) bulunan 294 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

ABD'den getirilen 294 Türk vatandaşı yurtlara yerleştirildi
17.05.2020 00:12 | Son Güncelleme: 17.05.2020 00:14

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) bulunan 294 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Gençlik ve Spor, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla ABD'nin Şikago şehrinde bulunan 294 Türk vatandaşını taşıyan uçak Antalya Havalimanı'na indi.

Tahliye öncesinde havalimanında yoğun tedbirler alınarak, vatandaşların geleceği dış hatlar terminali dezenfekte edildi.

Havalimanında bekleyen sağlık ekiplerince kontrolden geçirilen 294 kişi, sosyal mesafe kuralını dikkate alarak, otobüslere bindi.

Koruyucu tulum giydikleri, maske ve eldiven taktıkları görülen Türk vatandaşları, 14 günlük karantina dönemini geçirecekleri Isparta ve Burdur'a hareket etti.

Türk vatandaşlarını taşıyan otobüsler, sağlık ve polis ekipleri eşliğinde Isparta ile Burdur'a ulaştı.

Isparta'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Murat Hüdavendigar Erkek Öğrenci Yurdu'na getirilen 147 kişi, sağlık kontrolünden geçirilerek içeri alındı.

Kovid-19 tedbirlerinin üst düzeyde uygulandığı yurtta sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak kayıtları yapılan vatandaşlar, daha sonra odalarına yerleştirildi.

Burdur'a getirilen 147 kişi ise Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi'nde bulunan Fereli Sinan Efendi ve Asımın Nesli Erkek Yurdu'na götürüldü.

Yurt bahçesine sırayla giren otobüslerde bulunan vatandaşlar, maske takarak ikişerli gruplar halinde binaya alındı.

Vatandaşların yurda giriş aşamaları yurt personelince kontrol altında tutularak, geçtikleri her yer dezenfekte edildi.

Yurtlara yerleştirilenler, 14 günlük karantina süresi dolduktan sonra memleketlerine gönderilecek.

ABD'den getirilen 294 Türk vatandaşı yurtlara yerleştirildi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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