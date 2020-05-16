ABD'den getirilen 147 Türk vatandaşı Isparta'da karantinaya alındı
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ABD'den getirilen 147 Türk vatandaşı Isparta'da karantinaya alındı

ABD'den getirilen 147 Türk vatandaşı Isparta'da karantinaya alındı Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında ABD'den getirilen 147 Türk vatandaşı, Isparta'da karantina altına alındı.

ABD'den getirilen 147 Türk vatandaşı Isparta'da karantinaya alındı
16.05.2020 22:23 | Son Güncelleme: 16.05.2020 22:25

ABD'den getirilen 147 Türk vatandaşı Isparta'da karantinaya alındı

ISPARTA - Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında ABD'den getirilen 147 Türk vatandaşı, Isparta'da karantina altına alındı.

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurtdışındaki Türk vatandaşlarının tahliye işlemleri sürüyor. Bu kapsamda ABD'de bulunan Türk vatandaşları hava yolu ile Antalya'ya getirildi. Antalya'dan da güvenlik önlemleri eşliğinde otobüslerle Isparta'ya gelen 147 Türk vatandaşı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Murad Hüdavendigar Erkek Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındı. Yurda gelen Türk vatandaşları, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından 14 gün süreyle karantina altında tutulacakları odalara yerleştirildi. 14 günlük karantina süresinde korona virüs testleri negatif çıkanlar memleketlerine gönderilecek.

ABD'den getirilen 147 Türk vatandaşı Isparta'da karantinaya alındı

Kaynak: İHA

Manşet

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