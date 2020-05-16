ABD'den getirilen 145 kişi, Burdur'da karantinaya alındı
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ABD'den getirilen 145 kişi, Burdur'da karantinaya alındı

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında, ABD'de yaşayan 145 Türk vatandaşı, Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Antalya'ya getirildi.

ABD'den getirilen 145 kişi, Burdur'da karantinaya alındı
16.05.2020 22:15 | Son Güncelleme: 16.05.2020 22:15

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında, ABD'de yaşayan 145 Türk vatandaşı, Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Antalya'ya getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen kafile, ardından otobüslerle Burdur'a getirilerek 14 gün karantinaya alındı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yurda getirilmesi devam ediyor. Bu kapsamda ABD'de yaşayan 145 kişi, THY'ye ait uçakla Chicago'dan Antalya'ya getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen ve aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 145 kişi, ardından otobüslerle Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi'ndeki Fereli Sinan Efendi Yurdu'na getirildi. Burada 14 gün karantinaya alınacak  vatandaşlar, sağlık görevlileri tarafından ateşleri ölçüldükten ve valizleri dezenfekte edildikten sonra kalacakları odalarına yerleştirildi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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