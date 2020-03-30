ABD'den gelen 210 kişilik heyet Manisa'da karantinaya alındı
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Amerika Birleşik Devletleri, Manisa, İzmir, Güncel

ABD'den gelen 210 kişilik heyet Manisa'da karantinaya alındı

AMERİKA Birleşik Devletleri'nden (ABD) uçakla İzmir'e gelen, aralarında Türk vatandaşların da bulunduğu 210 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinada kalacakları Manisa'daki bir öğrenci yurduna yerleştirildi.

30.03.2020 22:33 | Son Güncelleme: 30.03.2020 22:33
ABD'den gelen 210 kişilik heyet Manisa'da karantinaya alındı

AMERİKA Birleşik Devletleri'nden (ABD) uçakla İzmir'e gelen, aralarında Türk vatandaşların da bulunduğu 210 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinada kalacakları Manisa'daki bir öğrenci yurduna yerleştirildi.

ABD'den gelen ve aralarında Türklerin de bulunduğu 210 kişi, bugün akşam saatlerinde İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na indi. Pasaport ve sağlık kontrolleri yapılan yolcular, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ait dezenfekte edilmiş otobüslerle havalimanından alındı. 210 kişi, geniş güvenlik önlemleri altında Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan Muradiye Mahallesi'ndeki bir Kredi Yurtlar Kurumu yurduna getirilerek karantinaya alındı. Polis ve jandarma ekiplerinin yurda yerleştirdiği 210 kişilik kafile, 14 gün boyunca karantina altında kalacak.


Kaynak: DHA

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