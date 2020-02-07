ABD'den gelecek ekip, uçağın enkazında inceleme yapacak
Haberler » Güncel » ABD'den gelecek ekip, uçağın enkazında inceleme yapacak - Haber

ABD'den gelecek ekip, uçağın enkazında inceleme yapacak

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 180 kişinin yaralandığı uçak kazası sonrası enkazın bulunduğu bölgede çalışmalar devam ediyor.

07.02.2020 14:00 | Son Güncelleme: 07.02.2020 14:00
ABD'den gelecek ekip, uçağın enkazında inceleme yapacak
SABİHA Havalimanı'nda 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 180 kişinin yaralandığı uçak kazası sonrası enkazın bulunduğu bölgede çalışmalar devam ediyor. Uçağın enkazında inceleme yapmak üzere 'nden 11 kişilik bir ekip 'a gelecek. Aralarında Boeing teknik ekibinin de yer alacağı 11 kişilik heyetin yarın enkaz alanında incelemelerde bulunacağı öğrenildi. Yapılacak bu incelemenin ardından uçak parçalar halinde vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak TIR'lara yüklenecek. Uçağın enkazı daha sonra hangara götürülecek. 

 


- İstanbul
Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler