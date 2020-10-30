ABD'den Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ödül

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin 16 Temmuz 2020 tarihinde yayın hayatına giren WEB sitesi, "Kreatif Mükemmeliyet"i ödüllendirme amacı taşıyan ve Uluslararası Görsel Sanatlar Akademisi (IAVA) tarafından her yıl ABD'de düzenlenen Davey Awards'da "Websites-Government" kategorisinde Gümüş...

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin 16 Temmuz 2020 tarihinde yayın hayatına giren WEB sitesi, "Kreatif Mükemmeliyet"i ödüllendirme amacı taşıyan ve Uluslararası Görsel Sanatlar Akademisi (IAVA) tarafından her yıl ABD'de düzenlenen Davey Awards'da "Websites-Government" kategorisinde Gümüş Ödül kazandı.

Yepyeni bir bakış açısı ve teknolojik yaklaşımla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin 16 Temmuz 2020 tarihinde hayata geçirdiği yeni WEB sitesi, Uluslararası Görsel Sanatlar Akademisi tarafından her yıl ABD'de düzenlenen dünyaca ünlü, Disney, HBO, MTV, Wired ve Yahoo gibi kuruluşlardan üst düzey yöneticilerin jüri üyeliği yaptığı yarışmada büyük ses getirdi, Gümüş Ödül kazandı.

Davey Awards, dünya çapındaki irili ufaklı birçok şirket ve kurumun fark oluşturan ve vizyon açıcı çalışmalarını ödüllendiriyor. Başvurular, görsel sanatların çeşitli disiplinlerinden önde gelen 700 profesyonel üyesi bulunan AIVA tarafından değerlendiriliyor ve denetleniyor. Ödüle başvurunun en önemli kriteri ise kusursuz uygulamalar hayata geçirmek, üst düzey içerik oluşturmak ve çığır açan teknolojilerden yararlanarak fark oluşturmak. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı