ABD'den Gambiyalı "Mucitler" İçin Geri Adım

ABD yönetiminin, Washington'daki robot yarışmasına Gambiya'dan katılmak isteyen 5 lise öğrencisine vize vermeyi kabul ettiği bildirildi.



Gambiya Eğitim, Araştırma, Bilim ve Teknoloji Bakanı Moctar Darboe, Gambiyalı 5 lise öğrencisinin vize talebinin ABD makamlarınca başlangıçta reddedildiğini ancak daha sonra onaylandığını belirtti.



Gambiyalı öğrenciler Washington'da, Gambiya Amerikan Derneği yetkililerince karşılanacak.



Bakan Darboe, Batı Afrika Demokrasi Radyosuna yaptığı açıklamada, "ABD, ülkedeki en başarılı bilim öğrencilerinin vize talebini reddetti. Banjul'deki ABD Büyükelçiliği vize verilmemesine gerekçe olarak öğrencilerin yeterli olmamasını gösterdi." ifadesini kullanmıştı.



Öğrencilerin büyük hayal kırıklığı yaşadığını aktaran Darboe, tasarladıkları robotları birkaç gün içinde ABD'ye yarışmaya göndereceklerini dile getirmişti.



Vizeleri reddedilen öğrencilerden Fatoumata Sisay ve Alieu Jallow, tasarladıkları robotu bitirebilmek için ramazan boyunca çalıştıklarını aktarmıştı. Öğrenciler, "Bu projenin tamamlanabilmesi için çok sıkıntı yaşadık ve çok çalıştık. Aldığımız ret haberi iyi bir haber değil ama rüyalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." diye konuşmuştu.



Yarışmanın organizatörleri, 40 Afrika ülkesini kapsayan ve yaklaşık 158 ülkeden katılım beklenen yarışma için başvuran Gambiya ve Afganistan temsilcilerine ABD'li makamların vize vermediğini duyurmuştu.