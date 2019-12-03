ABD'den Fransa'ya 'yüzde 100' gümrük vergisi misillemesi: Şarap ve peynir listenin başında
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ABD'den Fransa'ya 'yüzde 100' gümrük vergisi misillemesi: Şarap ve peynir listenin başında

ABD Ticaret Temsilciliği, Fransa'nın Amerikan teknoloji firmalarına dijital hizmet vergisi getirmesine misilleme yapmayı ve bu ülkeden ithal edilen 2,4 milyar dolar değerindeki ürüne yüzde 100'e varan gümrük vergisi getirmeyi düşündüklerini açıkladı.

03.12.2019 09:27 | Son Güncelleme: 03.12.2019 09:27
ABD'den Fransa'ya 'yüzde 100' gümrük vergisi misillemesi: Şarap ve peynir listenin başında

(ABD) Ticaret Temsilciliği, 'nın Amerikan teknoloji firmalarına dijital hizmet vergisi getirmesine misilleme yapmayı ve bu ülkeden ithal edilen 2,4 milyar dolar değerindeki ürüne yüzde 100'e varan gümrük vergisi getirmeyi düşündüklerini açıkladı.


ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, yaptığı açıklamada, Fransa'nın bazı Amerikalı teknoloji firmalarına getirdiği dijital hizmet vergisinin bu firmalara haksızlık olduğuna kanaat getirdiklerini bildirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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