ABD'den Floyd gösterisi sonrası yağma manzaraları - LOS ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti yüzünden hayatını kaybetmesi sonrası başlayan protestolar ve şiddet olayları devam ediyor.

ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti yüzünden hayatını kaybetmesi sonrası başlayan protestolar ve şiddet olayları devam ediyor. Los Angeles şehrinde ise gösterilerden istifade eden insanların dükkanları yağmaladıkları görüldü.

Kaynak: AA