ABD'den Filistin'e 5 milyon dolarlık Kovid-19 yardımı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› ABD'den Filistin'e 5 milyon dolarlık Kovid-19 yardımı - Haberler
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Filistin, Güncel

ABD'den Filistin'e 5 milyon dolarlık Kovid-19 yardımı

ABD, Filistin'e yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için 5 milyon dolarlık yardım yapacağını duyurdu.

17.04.2020 00:00 | Son Güncelleme: 17.04.2020 00:00
ABD'den Filistin'e 5 milyon dolarlık Kovid-19 yardımı

ABD, Filistin'e yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için 5 milyon dolarlık yardım yapacağını duyurdu.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi David M. Friedman, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ülkesinin Filistin'e 5 milyon dolarlık yardımda bulunacağını belirtti.

Yardımın Kovid-19 ile mücadele kapsamında Filistin'deki hastaneler ve Filistinlilerin hayati ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacağını kaydeden Friedman, "ABD bu kriz döneminde Filistin halkına yardım etmeye hazırdır." ifadesini kullandı.

Trump, Filistin'e yardımları kesmişti

Washington, ilk olarak Ocak 2018'de Filistin'e yapacağı 125 milyon dolarlık yardımın 65 milyon dolarlık bölümünü "tekrar gözden geçirmek üzere" askıya aldığını açıklamıştı.

Bu adımın ardından 25 Ağustos 2018'de, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Filistin'e yapılması planlanan 200 milyon dolarlık ekonomik yardımın başka yerlere aktarılması kararı alınmıştı.

Sözde Orta Doğu Barış planına ilişkin tutumu nedeniyle Filistin yönetimi üzerindeki baskıyı artırmayı hedefleyen Trump yönetimi, 31 Ağustos'ta Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına mali yardımları tamamen durdurmuştu.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronadan nasıl korunduğunu anlattı Haberler
Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronadan nasıl korunduğunu anlattı
Kalın, 'Ülke genelinde neden sokağa çıkma yasağı getirilmedi?' sorusuna yanıt verdi Haberler
Kalın, "Ülke genelinde neden sokağa çıkma yasağı getirilmedi?" sorusuna yanıt verdi
Bilim insanları araştırdı! Korona sadece akciğere değil, 4 organa daha zarar veriyor Haberler
Bilim insanları araştırdı! Korona sadece akciğere değil, 4 organa daha zarar veriyor
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Karedeki 16 kişi, Esed'e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi Haberler
Karedeki 16 kişi, Esed'e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi
Sokağa çıkamayan Aleyna Tilki'nin küvet pozuna beğeni yağdı Haberler
Sokağa çıkamayan Aleyna Tilki'nin küvet pozuna beğeni yağdı
Koronavirüsten 12 kişinin hayatını kaybettiği Nijerya'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 18 kişi öldürüldü
Koronavirüsten 12 kişinin hayatını kaybettiği Nijerya'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 18 kişi öldürüldü
Mbaye Diagne: En büyük hayalim Mekke'ye gitmek
Mbaye Diagne: En büyük hayalim Mekke'ye gitmek
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 753 artarak 17 bin 920'ye yükseldi
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 753 artarak 17 bin 920'ye yükseldi
Karantinadaki koronavirüs hastaları, market alışverişinde yakalandı
Karantinadaki koronavirüs hastaları, market alışverişinde yakalandı
Mescid-i Aksa koronavirüs nedeniyle Ramazan ayında da ibadete kapalı olacak
Mescid-i Aksa koronavirüs nedeniyle Ramazan ayında da ibadete kapalı olacak
Ambulansı takip ederek hastaneye gelen köpek, 5 gündür yoğun bakımdaki sahibini bekliyor
Ambulansı takip ederek hastaneye gelen köpek, 5 gündür yoğun bakımdaki sahibini bekliyor
Şehit Fatih Durhan'ın cenaze namazını kıldıran imam babadan ders gibi sözler
Şehit Fatih Durhan'ın cenaze namazını kıldıran imam babadan ders gibi sözler
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi
Acun Ilıcalı, çocukluk fotoğrafını paylaştı
Acun Ilıcalı, çocukluk fotoğrafını paylaştı
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısı için insan üzerindeki testlere gelecek hafta başlayacak
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısı için insan üzerindeki testlere gelecek hafta başlayacak
Galatasaray, Radamel Falcao'ya 3.5 milyon euro teklif edecek
Galatasaray, Radamel Falcao'ya 3.5 milyon euro teklif edecek
Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan ağır küfürlü kavganın görüntüleri ortaya çıktı
Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan ağır küfürlü kavganın görüntüleri ortaya çıktı
Gökhan Gönül, Beşiktaş'ın 1+1 yıllık sözleşme teklifini kabul etti
Gökhan Gönül, Beşiktaş'ın 1+1 yıllık sözleşme teklifini kabul etti
İstanbul Ümraniye'de sıcak havayı görenler ilçenin en önemli caddesine akın etti
İstanbul Ümraniye'de sıcak havayı görenler ilçenin en önemli caddesine akın etti
E-ticaret şirketi Amazon, Fransa'daki tüm depolarını kapattı
E-ticaret şirketi Amazon, Fransa'daki tüm depolarını kapattı
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı: Okullar yazın 2 ay açık olmayacak
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı: Okullar yazın 2 ay açık olmayacak
Erdoğan'ın '45 gün içinde bitireceğiz' dediği hastane yükselmeye başladı
Erdoğan'ın "45 gün içinde bitireceğiz" dediği hastane yükselmeye başladı
Koronavirüsü fırsat bilen aracılar, küçükbaş hayvan alımında fiyatları 10 TL aşağıya çekerek besicileri mağdur etti
Koronavirüsü fırsat bilen aracılar, küçükbaş hayvan alımında fiyatları 10 TL aşağıya çekerek besicileri mağdur...
Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var
Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var
Onazi, Denizlispor tesislerine gelerek antrenman sahalarının çimlerini biçti
Onazi, Denizlispor tesislerine gelerek antrenman sahalarının çimlerini biçti
Lüks aracının içinde kafasına ateş eden vatandaş, yaşamına son verdi
Lüks aracının içinde kafasına ateş eden vatandaş, yaşamına son verdi
Dorukhan Toköz, sözleşmesini tek taraflı feshettiğini Beşiktaş'a bildirdi
Dorukhan Toköz, sözleşmesini tek taraflı feshettiğini Beşiktaş'a bildirdi
Veyis Ateş'ten yellenme sesinin duyulduğu programla ilgili iddialı çıkış
Veyis Ateş'ten yellenme sesinin duyulduğu programla ilgili iddialı çıkış
Emre Belözoğlu ile yeni döneme başlayacak Fenerbahçe, yaş ortalamasını ve maliyeti aşağı çekecek
Emre Belözoğlu ile yeni döneme başlayacak Fenerbahçe, yaş ortalamasını ve maliyeti aşağı çekecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Lütfü Türkkan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Fahrettin Koca Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ebru Polat Halil Sezai İrem Derici Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Fatih Terim Basketbolcu Hidayet Türkoğlu Pedro Rodriguez Ledesma
Daha Fazla Ateş Nisan İtalya Beşiktaş
Şu an buradasınız: ABD'den Filistin'e 5 milyon dolarlık Kovid-19 yardımı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.4.2020 00:10:09. #1.14#
title