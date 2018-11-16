ABD'den Fetö Elebaşı Gülen Açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, "ABD yönetiminin, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayı üzerine Türkiye'yi yatıştırmak için Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in iade edilmesini değerlendirdiği" iddiasını yalanlayarak, "Bu iki konu birbiriyle ilgisiz konular." dedi.

Nauert, Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında Cemal Kaşıkçı suikastine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü Nauert, Amerikan NBC News kanalının "ABD yönetiminin, gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayından sonra Türkiye'yi yatıştırmak için FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin yasal yolları araştırdığı" şeklindeki iddiasını yalanladı.

"Türk hükümetinin sunduğu delilleri halen değerlendiriyoruz"

Cemal Kaşıkçı olayı ile FETÖ elebaşı Gülen'in iade edilmesi arasında herhangi bir bağlantı olmadığını kaydeden Nauert, Beyaz Saray'da bu yönde bir görüşme yapılmadığını söyledi.

Nauert, "Türklerden bu konuda (Gülen'in iadesi) birçok talep aldık. Türk hükümetinin Gülen'in iadesiyle ilgili sunduğu delilleri halen değerlendiriyoruz. Bu tamamen Adalet Bakanlığı bünyesinde yürüyen bir süreç. Ancak size şunu söyleyebilirim ki bu iki konu birbiriyle ilgisiz konular. Ayrıca Beyaz Saray'da görevli arkadaşlarımızla konuştuk, bu konuyla ilgili bir tartışmanın orada yapılmadığını belirttiler." ifadelerini kullandı.

"Arada bağlantı yok"

Suudi Arabistan'dan, bazı sorumluların cezalandırılacağı yönünde yapılan açıklama ile ABD'nin yaptırım kararının aynı güne denk gelmesi konusunda ise Nauert, "Arada bir bağlantı yok. Biz bu yaptırım konusu üzerine zaten çalışıyorduk. Bu sürpriz değildi." değerlendirmesinde bulundu.

Sözcü Nauert, söz konusu yaptırımlarda sadece kişilere yönelik adımlar atıldığı için daha kısa sürede karar verilebildiğini belirtti.

Nauert, "Suudi Arabistan'ın bazı orta ve alt düzey isimlere ceza vererek soruşturmayı kapatmayı amaçladığı, ABD'nin de Riyad'ın bu yaklaşımını benimseyip benimsemediği" yönündeki bir soru üzerine, söz konusu değerlendirmenin bir Amerikalı Kongre üyesine ait olduğunu belirtti.

Nauert, "Kongre üyelerinin açıklamalarına yanıt veremiyoruz." ifadesini kullandı.

"Kendi araştırmamızla belirledik"

AA muhabirinin, "ABD yönetimi, Suudiler ceza verecekleri isimleri kamuoyuna açıklamamalarına rağmen yaptırım kararı aldığı isimleri nasıl ve ne şekilde belirledi?" sorusu üzerine Sözcü Nauert, yaptırım süreciyle Riyad'daki kararlar arasında doğrudan bir ilişki bulunmadığını savundu.

Nauert, "Biz bu isimleri kendi çalışma ve araştırmalarımız sonucunda belirledik." ifadelerini kullandı.

Bu süreçte ABD'nin Suudilerle bir iş birliğinin olup olmadığı sorusu üzerine ise Sözcü, "Daha fazla detaya girmeyeceğim." dedi.

Amerikan NBC News kanalı, ABD yönetiminin, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayı üzerine Türkiye'yi "yatıştırmak" için FETÖ elebaşı Gülen'in yasal yollarla iadesine ilişkin yolları araştırdığını iddia etmişti.