ABD'den Etiyopya'daki çatışmalar için "arabuluculuk" çağrısı
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ABD'den Etiyopya'daki çatışmalar için "arabuluculuk" çağrısı

23.11.2020 22:45 | Son Güncelleme: 23.11.2020 22:48
ABD'den Etiyopya'daki çatışmalar için

ABD yönetimi, Etiyopya'nın Tigray bölgesinde yaşanan çatışmalara "arabuluculuk" yapılması çağrısında bulundu.

ABD yönetimi, Etiyopya'nın Tigray bölgesinde yaşanan çatışmalara "arabuluculuk" yapılması çağrısında bulundu.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyinin resmi Twitter hesabından Etiyopya'nın Tigray bölgesinde yaşanan çatışmalara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "ABD, Etiyopya'da arabuluculuk yapılması için çağrıda bulunuyor ve bu trajik çatışmayı bitirmek için Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ile Afrika Birliğinin çabalarını destekliyor." ifadesine yer verildi.

- Operasyon 4 Kasım'da başladı

Tigray eyaletini yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçleri, 3 Kasım'da ulusal ordu birliklerine saldırmış, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, 4 Kasım'da TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Komşusu Eritre ile yaptığı barış antlaşması sonrası Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Ahmed, uluslararası örgütlerin ve bölge ülkelerinin diyalog çağrılarını reddetmişti.

Seçimleri ertelediği için Addis Ababa hükümetinin gayrimeşru olduğunu ileri süren TPLF, eylülde yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı. Seçimlerin ardından Ulusal Meclis, yerel idareyle tüm bağların koparıldığını duyurmuştu.

Başbakan Ahmed 2018'de iktidara gelmeden önce iktidar koalisyonunda ve ülke siyasetinde söz sahibi olan TPLF, 2019'da dağılan iktidar koalisyonundaki partilerin ortaklaşa kurduğu Refah Partisine (PP) katılmama kararı almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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