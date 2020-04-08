ABD'den, Esed rejiminin Hama'da kimyasal silah kullandığını belirten KSYÖ raporuna destek
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› ABD'den, Esed rejiminin Hama'da kimyasal silah kullandığını belirten KSYÖ raporuna destek - Haberler
Güncel

ABD'den, Esed rejiminin Hama'da kimyasal silah kullandığını belirten KSYÖ raporuna destek

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (KSYÖ), Beşşar Esed rejiminin Suriye'de kimyasal silah kullandığı yönündeki raporuna katıldıklarını belirterek, rejime kimyasal silah kullanımını durdurma çağrısında bulundu.

08.04.2020 22:40 | Son Güncelleme: 08.04.2020 22:40
ABD'den, Esed rejiminin Hama'da kimyasal silah kullandığını belirten KSYÖ raporuna destek

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (KSYÖ), Beşşar Esed rejiminin Suriye'de kimyasal silah kullandığı yönündeki raporuna katıldıklarını belirterek, rejime kimyasal silah kullanımını durdurma çağrısında bulundu.

Bakan Pompeo, Esed rejiminin 24-27 Mart 2017'de Suriye'nin Hama bölgesinde sarin ve klor gazı kullandığı teyit edilen KSYÖ raporuna ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

ABD olarak söz konusu rapora katıldıklarını vurgulayan Pompeo, Esed rejiminin 9 yıldır kendi vatandaşlarını öldürdüğünü ve bu süreçte işlenen bazı suçların insanlık ve savaş suçuna girdiğini kaydetti.

Pompeo ayrıca, rejimin 2013 yılında Kimyasal Silahlar Sözleşmesine katılmasına rağmen, iktidardaki gücünü korumak maksadıyla o zamandan bugüne dek kimyasal silah saldırılarına devam ettiğine dikkati çekerek, KSYÖ'nün son raporunun konuya dair elde edilen en kapsamlı delil teşkil ettiğini vurguladı.

Esed rejiminin elinde kimyasal silah yapımında kullanılan sarin ve klor gazı başta olmak üzere hala çeşitli kimyasal ürünlerin bulunduğunu kaydeden Pompeo, "ABD, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ) tarafından bildirilen Suriye'de kimyasal silah kullanımını kınamakta ve Suriye Arap Cumhuriyeti'nin kimyasal silahların tüm gelişimini, depolanmasını ve kullanımını derhal durdurmasını talep etmektedir." ifadesini kullandı.

Pompeo, KSYÖ'yü raporundan dolayı tebrik ederek, şu ifadeleri kullandı:

"ABD, Suriye'deki araştırmalarının tarafsız ve profesyonel olduğunu bir kez daha ortaya koyan KSYÖ'nün çabalarını ve uzman çalışmalarını takdirle karşılamaktadır. Rusya ve İran gibi rejim destekçilerinin gerçekleri saklamak adına yaptığı hiçbir dezenformasyon, Esed'in kullanılan çok sayıda kimyasal silah saldırısından sorumlu olduğu gerçeğini gizleyemez. Bu konuda diğer ülkelere de Suriye rejiminin hesap vermesi için verdiğimiz çabalara katılmaya ve kimyasal silah kullanımına karşı uluslararası normları desteklemeye çağırıyoruz."

KSYÖ raporu

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ), dün Suriye'nin Hama kentinin kuzeyindeki Latamne beldesine Mart 2017'de düzenlenen kimyasal saldırıyı Esed rejimi güçlerinin gerçekleştirdiğini açıkladı.

KSYÖ'nün yayımladığı raporda, rejim güçlerinin, 24-27 Mart 2017'de Latamne'ye düzenlediği hava saldırısında sarin ve klor gazı kullandığı belirtildi.

Raporda, 24 Mart'ta Suriye rejimine ait bir SU-22 savaş uçağının Şayrat Hava Üssünden kalkarak Latamne beldesinde gerçekleştirdiği hava saldırısında 16 kişinin yaralandığı, tarım alanlarının zarar gördüğü ve bölge halkına ait hayvanların telef olduğu vurgulandı.

Bir gün sonra da Esed rejime ait helikopterin Latamne'deki hastaneyi hedef aldığı belirtilen raporda, bu saldırıda ise biri doktor en az 32 kişinin etkilendiği ve 3 kişinin öldüğü ifade edildi.

KSYÖ tarafından 2018 yılında kurulan Soruşturma ve Tanımlama Ekibi'nin, Suriye'de ilk defa bir saldırıda suçluyu işaret ettiği kaydedilen raporda, bu tespitin Esed rejimine yönelik yeni hesap verme çağrılarına yol açabilceğine işaret edildi.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Fransa'dan endişe veren korona açıklaması: Milyonlarca kişi ölüm riski altında Haberler
Fransa'dan endişe veren korona açıklaması: Milyonlarca kişi ölüm riski altında
12 gün önce tanı koyulan belediye başkanı koronayı nasıl yendiğini anlattı Haberler
12 gün önce tanı koyulan belediye başkanı koronayı nasıl yendiğini anlattı
İsrailli gazeteci korona tedbirlerinde Türkiye'yi örnek gösterdi: Erdoğan gibi olmalıyız Haberler
İsrailli gazeteci korona tedbirlerinde Türkiye'yi örnek gösterdi: Erdoğan gibi olmalıyız
Trump'ın sert DSÖ tepkisine ilk ağızdan yanıt geldi Haberler
Trump'ın sert DSÖ tepkisine ilk ağızdan yanıt geldi
Korona nedeniyle yurt dışında ölen Türklerin sayısı 222'ye yükseldi Haberler
Korona nedeniyle yurt dışında ölen Türklerin sayısı 222'ye yükseldi
Avrupa koronavirüsü durduramıyor! İngiltere ve Fransa'da bir günde 1479 can kaybı Haberler
Avrupa koronavirüsü durduramıyor! İngiltere ve Fransa'da bir günde 1479 can kaybı
Türkiye son 24 saatte vaka artış hızında dünyada 4. sıraya yükseldi
Türkiye son 24 saatte vaka artış hızında dünyada 4. sıraya yükseldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu mail üzerinden tehdit eden şüpheli gözaltına alındı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu mail üzerinden tehdit eden şüpheli gözaltına alındı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 87 artarak 812'ye yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 87 artarak 812'ye yükseldi
Bağcılar'da karantinaya alınan binadaki 16 kişinin 10'unda koronavirüs çıktı
Bağcılar'da karantinaya alınan binadaki 16 kişinin 10'unda koronavirüs çıktı
Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor
Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 542 artarak 17 bin 669'a yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 542 artarak 17 bin 669'a yükseldi
Prof. Dr. Ali Demirsoy'dan canlı yayında tepki çeken koronavirüs sözleri: Kovid-19 hastalarını öldürmeliydik
Prof. Dr. Ali Demirsoy'dan canlı yayında tepki çeken koronavirüs sözleri: Kovid-19 hastalarını öldürmeliydik
Çöpten hurda toplayan kişiye 3 bin TL'lik koronavirüs cezası
Çöpten hurda toplayan kişiye 3 bin TL'lik koronavirüs cezası
Trump'ın en büyük rakibi Bernie Sanders, başkanlık yarışından çekildi
Trump'ın en büyük rakibi Bernie Sanders, başkanlık yarışından çekildi
'Biz bize yeteriz' diyen esnaf veresiye defterini yırtıp attı
"Biz bize yeteriz" diyen esnaf veresiye defterini yırtıp attı
Koronavirüste plazma tedavisi işe yarıyor! Çin'de 10 hasta iyileşme aşamasına geçti
Koronavirüste plazma tedavisi işe yarıyor! Çin'de 10 hasta iyileşme aşamasına geçti
Karabük'te markette hapşıran müşteriye 392 TL ceza verildi
Karabük'te markette hapşıran müşteriye 392 TL ceza verildi
İspanya Sağlık Bakanı'ndan koronavirüs açıklaması: Bulaşma oranı zirveye ulaştı
İspanya Sağlık Bakanı'ndan koronavirüs açıklaması: Bulaşma oranı zirveye ulaştı
Sağlık Bakanı Koca'dan vekillere çağrı: Sağlıkta şiddetin önlenmesi teklifinin en kısa sürede yasalaşacağına inanıyoruz
Sağlık Bakanı Koca'dan vekillere çağrı: Sağlıkta şiddetin önlenmesi teklifinin en kısa sürede yasalaşacağına...
Türkiye'de toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,12 olarak kayıtlara geçti
Türkiye'de toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,12 olarak kayıtlara geçti
Koronavirüse yakalanan karantinadaki 3 yaşındaki Defne'ye yeniden test yapılacak
Koronavirüse yakalanan karantinadaki 3 yaşındaki Defne'ye yeniden test yapılacak
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 1918 artarak 12 bin 911'e yükseldi
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 1918 artarak 12 bin 911'e yükseldi
Yoğun bakıma kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, tedaviye cevap verdi
Yoğun bakıma kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, tedaviye cevap verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Lideri Çinping ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Lideri Çinping ile telefonda görüştü
New York Times gazetesi, Trump'ın koronavirüs uyarılarını dikkate almadığını iddia etti
New York Times gazetesi, Trump'ın koronavirüs uyarılarını dikkate almadığını iddia etti
Son Dakika: Aytaç Yalman'ın eşi Berna Yalman da koronavirüsten hayatını kaybetti
Son Dakika: Aytaç Yalman'ın eşi Berna Yalman da koronavirüsten hayatını kaybetti
İsimsiz hayırsever marketlerdeki veresiye borçlarını ödedi
İsimsiz hayırsever marketlerdeki veresiye borçlarını ödedi
Mart ayında en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu
Mart ayında en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Abdülhamit Gül İçişleri Bakanı Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Simge Sağın Serdar Ortaç Esra Balamir
Spor Lionel Messi Sergen Yalçın Dorukhan Toköz Radamel Falcao Emre Belözoğlu
Daha Fazla Mart Ateş Polis Nisan
Şu an buradasınız: ABD'den, Esed rejiminin Hama'da kimyasal silah kullandığını belirten KSYÖ raporuna destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2020 23:04:43. #1.15#
title