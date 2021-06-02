ABD'den, Esed rejimi ve Belarus'un DSÖ Yönetim Kurulu'na alınmasına tepki
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD'den, Esed rejimi ve Belarus'un DSÖ Yönetim Kurulu'na alınmasına tepki

ABD'den, Esed rejimi ve Belarus'un DSÖ Yönetim Kurulu'na alınmasına tepki
Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ - Haberler | Güncel

ABD, evrensel değerlere aykırı hareket ettiği ve kendi halklarına karşı insan hakları ihlalleri yaptığı gerekçesiyle Beşşar Esed rejimi ve Belarus'un Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Yönetim Kurulu'na alınmasına tepki gösterdi.

ABD, evrensel değerlere aykırı hareket ettiği ve kendi halklarına karşı insan hakları ihlalleri yaptığı gerekçesiyle Beşşar Esed rejimi ve Belarus'un Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Yönetim Kurulu'na alınmasına tepki gösterdi.

DSÖ'nün 149'uncu Yönetim Kurulu toplantısı, Cenevre'de video konferans yöntemiyle yapıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ın kıdemli sağlık danışmanı Amy Norris, burada yaptığı konuşmada, DSÖ Yönetim Kurulu'nun örgütün yönetimine liderlik ettiğini ve küresel halk sağlığının geliştirilmesinde önemli rol oynadığını vurguladı.

Yönetim Kurulu'nda yer alan ülkelerin evrensel değerlere uyması ve insan haklarına sahip çıkması gerektiğini ifade eden Norris, "Ne yazık ki Yönetim Kurulu'nun iki yeni üyesi Belarus ve Suriye'nin hükümetlerinin bu değerleri paylaştıkları konusunda ciddi endişelerimiz var." dedi.

Norris, Esed rejimi ve Belarus'un uluslararası toplumun "ezici bir çoğunluğu" tarafından kınandığını belirterek, özellikle Esed rejiminin geçmişte sivillere karşı kimyasal silah kullandığını ve ilk yardım ekiplerine ve sağlık kuruluşlarına saldırılar düzenlediğine dikkati çekti.

Esed rejimini ve Belarus hükümetlerini insan haklarına uymaya davet eden Norris, ayrıca, insani yardımların ülkeye girişine engelsiz erişim vermesi için Suriye'ye çağrıda bulundu.

Rejim ve Belarus temsilcileri ise ABD'yi "ülkelerinin iç işlerine karışmak" ve DSÖ Yönetim Kurulunu "politize etmekle" suçladı.

Karar protesto edilmişti

DSÖ Sözcüsü Tarik Jasarevic, dün Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinde düzenlenen basın toplantısında, Esed rejiminin Yönetim Kurulu'na alınmasının DSÖ yönetimiyle ilgisi olmadığını, bunun üye ülkelerin kararı olduğunu bildirmişti.

Esed rejimi, merkezi Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Ofisi kontenjanından DSÖ Yönetim Kurulu'na girmişti.

Suriyeli muhalifler ve sağlık çalışanları ise kararı protesto etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklaması) Senden önce ABD'yi yönetenler bu işi senin kadar bilmiyor muydu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklaması) Senden önce ABD'yi yönetenler bu işi senin kadar bilmiyor muydu?
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Türkiye'yi ziyaret edecek
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Türkiye'yi ziyaret edecek
ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, 2-4 Haziran tarihleri arasında Türkiye'yi ziyaret edecek.
ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, 2-4 Haziran tarihleri arasında Türkiye'yi ziyaret edecek.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Nikos Dendias Hasan Polatkan Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Bergen Ebru Gündeş İlker Kaleli Demet Özdemir
Spor Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Roland Garros Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ABD'den, Esed rejimi ve Belarus'un DSÖ Yönetim Kurulu'na alınmasına tepki - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 22:01:40. #1.16#

title