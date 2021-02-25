ABD'den Ermenistan'daki darbe girişimine ilişkin ilk açıklama, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price'dan geldi Açıklaması
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ABD'den Ermenistan'daki darbe girişimine ilişkin ilk açıklama, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price'dan geldi Açıklaması

25.02.2021 23:33 | Son Güncelleme: 25.02.2021 23:36
ABD'den Ermenistan'daki darbe girişimine ilişkin ilk açıklama, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price'dan geldi Açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Ermenistan'daki darbe girişimine ilişkin, ordunun siyasete karışmaması gerektiği ve Ermenistan'ın demokrasisini destekledikleri açıklamasında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Ermenistan'daki darbe girişimine ilişkin, ordunun siyasete karışmaması gerektiği ve Ermenistan'ın demokrasisini destekledikleri açıklamasında bulundu.

Price, günlük basın toplantısında, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı, başbakan olarak destekleyip desteklemedikleri sorusu üzerine, Ermenistan'daki olayları yakından takip ettiklerini ve tüm tarafları sükunete, şiddet veya gerilimi tırmandıran adımlardan kaçınmaya çağırdıklarını söyledi.

Sözcü Price, "Tüm taraflara, demokrasinin, orduların demokratik siyasete karışmamasına yönelik temel prensibini hatırlatıyoruz. ABD, Ermenistan'daki demokratik süreç ve kurumların gelişmesine destek olmuştur. Ermenistan demokrasisini ve egemenliğini desteklemeye devam ediyoruz ve liderlerine, hukukun üstünlüğüne, Ermeni demokrasisi ve kurumlarına saygı gösterecek şekilde farklılıklarını barışçıl bir şekilde çözmeleri çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Ermenistan Genelkurmay Başkanlığının halen pozisyonunu koruduğunu anımsatan bir gazetecinin, ordunun, Paşinyan'ın istifasını istediğine yönelik açıklamasını, darbe girişimi olarak tanımlayıp tanımlamadığına ilişkin sorusuna ise Price, şu yanıtı verdi:

"Dışişleri Bakanlığının bir darbenin gerçekleşip gerçekleşmediğine ilişkin bir süreci var. Başka durumlarda bunu konuştuk. Bu da Myanmar'dı. Orada 1 Şubat'ta ordu, demokratik sivil yönetime el koyduktan sonra bu karara varmıştık. O zaman da demiştim, Bakanlığın böyle bir tanımlamaya varması için üç kriter var. Şu anda bu durumda (Ermenistan) bu yönde bir tanımlama yok. Ermenistan demokrasisini ve egemenliğini destekliyoruz ve ortaya çıkan durumları yakından izlemeye devam ediyoruz."

Ermenistan'da, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanlar, Başbakan Nikol Paşinyan'ı istifaya çağıran bir bildiri yayımlamıştı.

Paşinyan da ordunun bildirisini "darbe girişimi" olarak nitelendirerek, Gasparyan'ı görevden aldığını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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