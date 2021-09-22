ABD'den düşük ve orta gelirli ülkelere 500 milyon doz daha aşı bağışı taahhüdü - Haberler
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ABD'den düşük ve orta gelirli ülkelere 500 milyon doz daha aşı bağışı taahhüdü

AA / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel
ABD'den düşük ve orta gelirli ülkelere 500 milyon doz daha aşı bağışı taahhüdü

ABD Başkanı Joe Biden, düşük ve orta gelirli ülkeler için 500 milyon doz daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı bağışlayacaklarını duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden, düşük ve orta gelirli ülkeler için 500 milyon doz daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı bağışlayacaklarını duyurdu.

New York'ta devam eden Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu toplantıları kapsamında, Biden'ın ev sahipliğinde, "Küresel Kovid-19 Zirvesi: Pandemiyi Bitirme ve Gelecektekilere Hazırlık İçin Yeniden İnşa" adı altında çevrim içi zirve gerçekleştirildi.

Biden, burada yaptığı konuşmada, dün BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmaya işaret ederek, "Kovid-19'u yenmek için birlikte çalışmamızdan ve gelecek pandemilere hazırlıklı olmaktan daha acil bir şey yok." görüşünü paylaştı.

Yönetiminin, aşı üretimini artırma, aşı bağışlama ve oksijen krizi noktasında ciddi adımlar attığına dikkati çeken Biden, ABD'nin Kovid-19'a 670 binden fazla, dünyanın ise 4 buçuk milyon kurban verdiğini kaydetti.

"Aşıları satmamalı, bağışlamalıyız"

Joe Biden, ülkesinin, şu ana kadar 100'den fazla ülkeye 160 milyon doz aşı bağışladığını vurgulayarak, "ABD, düşük ve orta gelirli ülkelere bağışlamak üzere 500 milyon doz daha Pfizer aşısı satın alacak. Bu dozlar, gelecek yıl bu zamana kadar ülkelere gönderilmiş olacak." açıklamasında bulundu.

ABD ve Avrupa Birliğinin (AB) daha yakından çalışmak için yeni bir ortaklık kurduğunu duyuran Biden, "Tüm dünyayı belli prensipler etrafında toplamalıyız. Aşıları satmamalı, bağışlamalıyız ve bu bağışlarda siyasi bir amaç olmamalı." ifadesini kullandı.

Biden, Güney Afrika'da da 500 milyon dozdan fazla Johnson and Johnson Kovid-19 aşısının üretileceğini ve bu aşıların Afrika ülkelerine dağıtılacağını bildirdi.

Öte yandan Biden, aşılama çalışmaları için ABD'nin, 370 milyon dolar bağışlama sözü verdiğini dile getirdi.

ABD Başkanı Biden'ın liderliğindeki zirvede bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bir hitap gerçekleştirmesi bekleniyor.

AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri
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