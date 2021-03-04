ABD'den dönmek için gün sayıyor
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ABD'den dönmek için gün sayıyor

04.03.2021 17:18 | Son Güncelleme: 04.03.2021 17:23
ABD'den dönmek için gün sayıyor

Bengisu, Berklee College of Music Vocal Performance (Şan) ve Music Business Management (Müzik İşletmesi / Menajerlik) bölümlerinden mezun olduktan sonra, kariyerine ve Boston'da devam etti.

Bengisu, Berklee College of Music Vocal Performance (Şan) ve Music Business Management (Müzik İşletmesi/ Menajerlik) bölümlerinden mezun olduktan sonra, kariyerine ve Boston'da devam etti.

Pandemi günlerinde sosyal medya üzerinden Türkiye'deki takipçileri için şarkılar seslendirmeye devam edip sık sık ülkesine olan özlemini de dile getirdi. Yurtdışında yaşayan pek çok Türk gibi, seyahat kısıtlamaları, aşı süreci gibi şeylerle de bir türlü Türkiye'ye gelememişti.

Bengisu, karantinada bestelediği ve Sony Music Türkiye etiketiyle yayınladığı sevilen şarkılarını Amerika'dan Türkiye'ye taşıyacağı için heyecanlı olduğunu söyledi.

Kaynak: Hürriyet

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