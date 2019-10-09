ABD'den Doğu Türkistan'daki baskıları nedeniyle Çinli yetkililere vize kısıtlaması

ABD'den Doğu Türkistan'daki baskıları nedeniyle Çinli yetkililere vize kısıtlaması

Amerika Birleşik Devletleri, Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerine karışan Çinli yetkililere vize yasağı getirdi

09.10.2019 10:51
ABD'den Doğu Türkistan'daki baskıları nedeniyle Çinli yetkililere vize kısıtlaması

Amerika Birleşik Devletleri, Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerine karışan Çinli yetkililere vize kısıtlaması getirdi.


ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu uygulamadan ülkedeki Müslüman azınlıklara mensup kişilerin tutuklanması, baskıya uğraması ve haklarının ihlal edilmesinde rolü olan Çin hükümeti ve Çin Komünist Partisi yetkililerinin etkileneceği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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