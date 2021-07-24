ABD'den Dedeağaç'a yüzlerce tank ve zırhlı araç sevkiyatı
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ABD'den Dedeağaç'a yüzlerce tank ve zırhlı araç sevkiyatı

ABD'den Dedeağaç'a yüzlerce tank ve zırhlı araç sevkiyatı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Yunanistan'ın Batı Trakya bölgesinde, Türkiye'nin Edirne sınırına 40 kilometre mesafedeki Dedeağaç üssüne 400'den fazla tank ve zırhlı araç sevkiyatı yaptı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Yunanistan'ın Batı Trakya bölgesinde, Türkiye'nin Edirne sınırına 40 kilometre mesafedeki Dedeağaç üssüne 400'den fazla tank ve zırhlı araç sevkiyatı yaptı. ABD Savunma Görsel Bilgi Dağıtım Servisi (DVIDS), sevkiyatla ilgili fotoğrafları, "Dedeağaç'ın stratejik olarak konumlandırılmış limanı, ABD Ordusu kuvvetleri için kritik derecede önemli bir ulaşım ve lojistik merkezi haline geldi" mesajıyla paylaştı.

DVIDS'ten yapılan açıklamada, Türkiye'ye 40 kilometre mesafede bulunan ABD'nin Dedeağaç üssüne gönderilen tank ve zırhlı araç sevkiyatına ilişkin detaylar yer aldı. Açıklamada, "598. Ulaştırma Tugayı, 21. Tiyatro İkmal Komutanlığı, 20 Temmuz Salı günü Dedeağaç'ta tanklar, Bradley Savaş Araçları ve çeşitli destek ekipmanlarını içeren yaklaşık 400 araç ve konteyneri boşaltmaya başladı. Ekipman 1. Zırhlı Tugay Savaş Timi, Fort Riley, Kansas'tan 1. Piyade Tümeni. 1. ABCT, Atlantic Resolve'yi desteklemek için Avrupa'ya konuşlandırılan sekizinci zırhlı tugaydır. Limandaki ilk aşamanın ardından, ekipman demiryolu ve ticari hat taşımacılığı ile orta ve doğu Avrupa'daki ileri operasyon yerlerine taşınacak" denildi.

ABD'Lİ KOMUTAN HIRSCH: BU BİR DÖNÜM NOKTASI598. Ulaştırma Tugayı Albayı Joshua D. Hirsch, sevkiyata ilişkin yaptığı açıklamada, "Mevcut operasyon, ABD Ordusunun, ABD Büyükelçiliği'ndeki kurumlar arası ortaklarımız, Yunanistan'daki müttefiklerimiz ve endüstri ortaklarımızla birlikte bu muazzam limanın olanaklarından yararlanmak için ortaya koyduğu tüm çabaların doruk noktasını temsil ediyor. M1'lerin, Bradley'lerin ve diğer zırhlı ve paletli araçların geliş ve gidişini desteklemek için limanı ilk kez kullandık. Bu, buradaki tüm ekip için inanılmaz bir dönüm noktası" dedi.YUNANİSTAN'DAKİ ABD ÜSLERİ

Yunanistan'da bulunan Dedeağaç Amerikan Üssü, ABD'nin ülkede kurduğu birçok üsten sadece biri. ABD'nin Yunanistan topraklarında, Dedeağaç, Kavala, Selanik, Larisa, Stefanoviç ve Girit'te askeri üsleri bulunuyor ve bu üslere aralıklı olarak askeri personel, araç ve mühimmat sevkiyatı yapılıyor.


ABD'den Dedeağaç'a yüzlerce tank ve zırhlı araç sevkiyatı
ABD'den Dedeağaç'a yüzlerce tank ve zırhlı araç sevkiyatı
ABD'den Dedeağaç'a yüzlerce tank ve zırhlı araç sevkiyatı
ABD'den Dedeağaç'a yüzlerce tank ve zırhlı araç sevkiyatı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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