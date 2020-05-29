ABD'den DEAŞ propagandacısının başına 3 milyon dolar ödül
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ABD'den DEAŞ propagandacısının başına 3 milyon dolar ödül

ABD Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi ve propagandacısı Muhammed Hadir Musa Ramazan'ın yakalanmasını sağlayacak bilgi sağlayana 3 milyon dolar ödül verileceğini duyurdu.

ABD'den DEAŞ propagandacısının başına 3 milyon dolar ödül
29.05.2020 11:14 | Son Güncelleme: 29.05.2020 11:17

ABD Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi ve propagandacısı Muhammed Hadir Musa Ramazan'ın yakalanmasını sağlayacak bilgi sağlayana 3 milyon dolar ödül verileceğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi ve önde gelen propagandacısı Muhammed Hadir Musa Ramazan'ın yakalanmasına yardımcı olacak her türlü bilgiyi sağlayana 3 milyon dolar para ödülü verilecektir" ifadelerin kullanıldı. Söz konusu açıklamada, Ramazan'ın terör örgütünün 'medya' alanındaki yöneticilerinden olduğu ve terör örgütü DEAŞ'a yeni üyelerin 'kazandırılması' konusunda kilit bir rol oynadığı ifade edildi.


Kaynak: DHA

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