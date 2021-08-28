ABD'den DEAŞ'a misilleme

ABD'den Afganistan'daki DEAŞ terör örgütüne misilleme geldi.

ABD'den Afganistan'daki DEAŞ terör örgütüne misilleme geldi.

DEAŞ'ın İki gün önce Kabil Havalimanı'nda gerçekleştirdiği, 13 ABD askeri ve 170'den fazla Afgan sivilin hayatını kaybettiği saldırıya karşılık ABD Hava Kuvvetleri tarafından DEAŞ/Horasan elebaşına yönelik taarruz düzenlendi.

ABD Merkez Kuvvetler Sözcüsü Albay Bill Urban, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD askeri kuvvetleri, bir DEAŞ/Horasan elebaşına yönelik ufuk ötesi terörle mücadele operasyonu yapmıştır" ifadesini kullandı.

Söz konusu operasyonun Afganistan'ın Nangahar vilayetinde, insansız hava aracı ile yapıldığına işaret eden Urban, "Kabil Havalimanı saldırısının planlayıcılarından biri öldürüldü, sivil kayıp yok" dedi.

Öte yandan bir Beyaz Saray yetkilisi, ABD Başkanı Joe Biden'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'de muhtemel yeni terör saldırıları konusunda uyarıldığını açıkladı. Yetkili, " önümüzdeki birkaç günü bugüne kadarki en tehlikeli dönem olacağını belirtirken ABD güçlerinin de olası DEAŞ hedeflerini araştırdığını aktardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı