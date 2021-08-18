ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden arasında anlaşma iddiasına ilişkin açıklama

ABD Büyükelçiliği: "ABD Büyükelçiliği, Başkan Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında Afgan mülteciler ya da göçmenler konusunda bir 'anlaşma' veya 'pazarlık' yapıldığına dair iddiaların tamamen temelsiz olduğunu belirtmek ister."-İHA-