ABD'den Covid-19 rekoru: 1 milyon vaka tespit edildi - Haberler
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ABD'den Covid-19 rekoru: 1 milyon vaka tespit edildi

ABD'den Covid-19 rekoru: 1 milyon vaka tespit edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD'de son 24 saatte, 1 milyon 83 bin 948 yeni Covid-19 vakası tespit edilerek, yeni bir rekora imza atıldı.

ABD'de son 24 saatte, 1 milyon 83 bin 948 yeni Covid-19 vakası tespit edilerek, yeni bir rekora imza atıldı.

Tüm dünyada hızla yayılmaya devam eden Covid-19 salgınında yeni bir rekora imza atıldı. John Hopkins Üniversitesi'nden açıklanan son 24 saate ait Covid-19 verilerine göre, ülkede 1 milyon 83 bin 948 yeni vaka tespit edildi ve bununla birlikte yeni bir rekora ulaşıldı. Ülkede yine son 24 saatte bin 693 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Sağlık ve İnsan Hizmetleri Dairesi'nden yapılan önceki açıklamalara göre ise yaklaşık 4 aydan sonra ilk kez 103 binden fazla kişinin hastanede tedavi gördüğü belirtildi. Dün, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) yapılan açıklamada, 12-15 yaş aralığına uygulanması için Pfizer'ın Biontech aşısı güçlendirici dozuna acil kullanım onayı verildiği duyurulmuştu. ABD'de nüfusun yaklaşık yüzde 62'sinin Covid-19'a karşı aşılı olduğu biliniyor.

(İHA)

ABD'den Covid-19 rekoru: 1 milyon vaka tespit edildi

ABD'den Covid-19 rekoru: 1 milyon vaka tespit edildi

ABD'den Covid-19 rekoru: 1 milyon vaka tespit edildi

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