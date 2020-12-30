ABD'den, Citgo'nun 6 yetkilisini yargılayan Venezuelalı yargıç ve savcıya yaptırım
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ABD'den, Citgo'nun 6 yetkilisini yargılayan Venezuelalı yargıç ve savcıya yaptırım

30.12.2020 19:25 | Son Güncelleme: 30.12.2020 19:28
ABD'den, Citgo'nun 6 yetkilisini yargılayan Venezuelalı yargıç ve savcıya yaptırım

ABD yönetimi, Venezuela'nın devlet petrol şirketi PDVSA'nın Amerikalı iştiraki Citgo'nun 6 ABD'li yetkilisini, "haksız şekilde yargıladıkları" gerekçesiyle Venezuelalı bir yargıç ve bir savcıyı yaptırım listesine aldı.

ABD yönetimi, Venezuela'nın devlet petrol şirketi PDVSA'nın Amerikalı iştiraki Citgo'nun 6 ABD'li yetkilisini, "haksız şekilde yargıladıkları" gerekçesiyle Venezuelalı bir yargıç ve bir savcıyı yaptırım listesine aldı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 6 Citgo yetkilisinin, Kasım 2017'de Venezuela'da haksız şekilde hapis cezasına çaptırıldığı iddia edildi.

Söz konusu yetkililerin davalarının siyasi amaçlı suçlamalara dayandığına işaret edilen açıklamada, adil yargılamanın olmadığı öne sürüldü.

Açıklamada, Yabancı Varlıkları Koruma Ofisince (OFAC), 6 ABD'li yetkilinin yargılanmasına ve cezalandırılmasına başkanlık ettikleri gerekçesiyle Venezuelalı yargıç Lorena Carolina Cornielles Ruiz ve savcı Ramon Antonio Torres Espinoza'nın yaptırım listesine eklendiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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