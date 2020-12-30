ABD'den, Citgo'nun 6 yetkilisini yargılayan Venezuelalı yargıç ve savcıya yaptırım

ABD yönetimi, Venezuela'nın devlet petrol şirketi PDVSA'nın Amerikalı iştiraki Citgo'nun 6 ABD'li yetkilisini, "haksız şekilde yargıladıkları" gerekçesiyle Venezuelalı bir yargıç ve bir savcıyı yaptırım listesine aldı.