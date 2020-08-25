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ABD'den Çinli kimyagere "uyuşturucu kaçakçılığı" yaptırımı

ABD yönetimi, "fentanil" isimli kimyasal maddeyi ABD'ye sokarak "uyuşturucu kaçakçılığı" yaptığı gerekçesiyle Çinli kimyager Taotao Zhang'ı yaptırım listesine aldı.

ABD'den Çinli kimyagere
25.08.2020 22:31 | Son Güncelleme: 25.08.2020 22:34

ABD yönetimi, "fentanil" isimli kimyasal maddeyi ABD'ye sokarak "uyuşturucu kaçakçılığı" yaptığı gerekçesiyle Çinli kimyager Taotao Zhang'ı yaptırım listesine aldı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Çinli kimyager Taotao Zhang'ın ülkeye yasa dışı yollarla sentetik opioidler soktuğu aktarıldı.

Hazine Bakanlığı Yabancı Varlık Kontrol Ofisi'nın (OFAC) Taotao'yu "önemli bir yabancı narkotik kaçakçısı" olarak tanımladığı belirtilen açıklamada, "fentanil" isimli kimyasal maddeyi ABD'ye soktuğu gerekçesiyle Taotao hakkında yaptırım kararı alındığı bildirildi.

Ayrıca OFAC, Taotao'nun yöneticisi olduğu Hong Kong merkezli Allyrise Technology Group şirketini de Taotao'nın finansal işlemleri için bir paravan şirket olduğu gerekçesiyle yaptırım listesine aldığını duyurdu.

Kaynak: AA

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