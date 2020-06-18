ABD'den Çin yetkililerine 'Uygur' yaptırımı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

ABD'den Çin yetkililerine 'Uygur' yaptırımı

ABD Başkanı Donald Trump, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Müslüman Uygur Türklerine yönelik baskı politikalarından dolayı bu politikaların sorumlusu Çin yetkililerine yaptırım uygulanmasını öngören yasayı onayladı.

ABD'den Çin yetkililerine 'Uygur' yaptırımı
18.06.2020 02:07 | Son Güncelleme: 18.06.2020 02:20

ABD Başkanı Donald Trump, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Müslüman Uygur Türklerine yönelik baskı politikalarından dolayı bu politikaların sorumlusu Çin yetkililerine yaptırım uygulanmasını öngören yasayı onayladı.

Yasa tasarısı 15 Mayıs'ta Senato'dan, 27 Mayıs'ta da Temsilciler Meclisi'nden geçmişti.

Amerikan Dışişleri Bakanlığı Çin'i, Müslüman Uygur Türklerine işkence yapmak ve onların kültürlerini silmeye çalışmakla suçlamıştı.

Trump ise yaptığı yazılı açıklamada, bazı hükümlerine tam olarak katılmasa da yasayı onayladığını belirtti.

Yasayla Müslüman Uygur Türklerine yönelik baskı politikalarının sorumlusu olan Çin yetkililerinin ABD'deki mal varlıkları donduruluyor ve bu yetkililere vize yasağı getiriliyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan da Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlalleri için bir rapor hazırlaması isteniyor.


haberler.com/haber/2020/06/18/abd-den-cin-yetkililerine-uygur-yaptirimi-2-13335585_o.jpg"/>


Bolton: Trump Çin lideri Şi Cinping'e 'Doğru yapıyorsunuz' dedi

Öte yandan, eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Beyaz Saray'da görev yaptığı döneme ilişkin anılarını kaleme aldığı kitapta, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin Devlet Devlet Başkanı Şi Cinping'e, Müslüman Uygur Türklerini kamplarda tutmasını onayladığını söylediğini iddia etti.

John Bolton'ın iddiasına göre Trump Çin liderine, "Kampları inşa etmekle doğru olanı yaptınız" dedi.

BBC

Dünya Manşet

Haberler

Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti Haber
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi Haber
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi
ABD'den çarpıcı karar! Esed ve karısına 'Sezar Yasası' yaptırımı Haber
ABD'den çarpıcı karar! Esed ve karısına "Sezar Yasası" yaptırımı
İtalya'da ırkçılık ve pedofiliyle suçlanan gazetecinin heykelinin kaldırılması için kampanya başlatıldı Haber
İtalya'da ırkçılık ve pedofiliyle suçlanan gazetecinin heykelinin kaldırılması için kampanya başlatıldı
Pekin'deki salgında koronavirüsün bilinenin aksine 'garip' semptomları görüldü Haber
Pekin'deki salgında koronavirüsün bilinenin aksine "garip" semptomları görüldü
Tarihin en ilginç cezası! Avusturya'da polisin önünde gaz çıkaran şahsa 500 euro ceza kesildi Haber
Tarihin en ilginç cezası! Avusturya'da polisin önünde gaz çıkaran şahsa 500 euro ceza kesildi
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı
'Mehdi' olduğunu iddia eden şahıs, kendisiyle dalga geçen kişiyi delik deşik etti
"Mehdi" olduğunu iddia eden şahıs, kendisiyle dalga geçen kişiyi delik deşik etti
Paris'te insanlık ayıbı! 'Astımım var' diyen hemşirenin sırtına basıp ters kelepçe taktılar
Paris'te insanlık ayıbı! "Astımım var" diyen hemşirenin sırtına basıp ters kelepçe taktılar
Son Dakika: 20 askerin öldürülmesi sonrası nükleer savaş konuşulurken Çin ve Hindistan barış için anlaştı
Son Dakika: 20 askerin öldürülmesi sonrası nükleer savaş konuşulurken Çin ve Hindistan barış için anlaştı
ABD Başkanı Trump'ın şirketleri kredi ötelemesi için bankaya başvurdu
ABD Başkanı Trump'ın şirketleri kredi ötelemesi için bankaya başvurdu
ABD, Suriye'de Esed rejimine yaptırım uygulayacak
ABD, Suriye'de Esed rejimine yaptırım uygulayacak
Kuzey Kore'den Güney Kore'ye gerilimi tırmandıracak hakaretler
Kuzey Kore'den Güney Kore'ye gerilimi tırmandıracak hakaretler
Dallas Fed Başkanı: ABD ekonomisi mayısta dibi gördü
Dallas Fed Başkanı: ABD ekonomisi mayısta dibi gördü
Kapalıçarşı'dan çalınan Kur'an-ı Kerim yurt dışında ortaya çıktı
Kapalıçarşı'dan çalınan Kur'an-ı Kerim yurt dışında ortaya çıktı
Çinli uzmanlar uyardı: Klozet kapağı açıkken sifon çekmek koronavirüs bulaştırabilir
Çinli uzmanlar uyardı: Klozet kapağı açıkken sifon çekmek koronavirüs bulaştırabilir
Kuzey Kore, Kore-İrtibat Bürosu'nun imha görüntülerini yayınladı
Kuzey Kore, Kore-İrtibat Bürosu'nun imha görüntülerini yayınladı
Cennetten bir parça gibi! İşte Survivor'da büyük ödül olarak verilen Samana Adası
Cennetten bir parça gibi! İşte Survivor'da büyük ödül olarak verilen Samana Adası
ABD, Porto Riko sularına atılan çantalarda 2 milyon dolar ele geçirdi
ABD, Porto Riko sularına atılan çantalarda 2 milyon dolar ele geçirdi
Bilim insanları araştırdı: Koronavirüs beyin ve sinirlerde kalıcı hasara neden olabilir
Bilim insanları araştırdı: Koronavirüs beyin ve sinirlerde kalıcı hasara neden olabilir
Pekin'de artan koronavirüs vakaları nedeniyle 'alarm' seviyesi yükseldi
Pekin'de artan koronavirüs vakaları nedeniyle "alarm" seviyesi yükseldi
Serinlemek için girdiği gölde timsaha yem oluyordu
Serinlemek için girdiği gölde timsaha yem oluyordu
Koronavirüs aşısının ne zaman piyasaya sürüleceği ve kaç yıl koruduğu ortaya çıktı
Koronavirüs aşısının ne zaman piyasaya sürüleceği ve kaç yıl koruduğu ortaya çıktı
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler
Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı
Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı
Korkunç iddia: Çin'de yeni bir virüs ortaya çıktı! Somon balığından bulaştığı düşünülüyor
Korkunç iddia: Çin'de yeni bir virüs ortaya çıktı! Somon balığından bulaştığı düşünülüyor
Fatih Sultan Mehmet'in ünlü portresi Londra'da satışa çıkıyor
Fatih Sultan Mehmet'in ünlü portresi Londra'da satışa çıkıyor
Ailesi sigortadan para alsın diye kendini öldürttü!
Ailesi sigortadan para alsın diye kendini öldürttü!
Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor
Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye'ye skandal 'kabadayı' benzetmesi
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye'ye skandal "kabadayı" benzetmesi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Halife Hafter Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Ajda Pekkan Kemal Sunal Demet Akalın Mustafa Ceceli
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Sergen Yalçın Bülent Korkmaz Malcolm Thomas
Daha Fazla Bursa Ankara Antalya Trabzonspor
Şu an buradasınız: ABD'den Çin yetkililerine 'Uygur' yaptırımı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.6.2020 02:20:32. #1.15#
title