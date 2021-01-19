ABD, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki eylemlerini soykırım olarak niteledi
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ABD, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki eylemlerini soykırım olarak niteledi

19.01.2021 20:27 | Son Güncelleme: 19.01.2021 20:51
ABD, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki eylemlerini soykırım olarak niteledi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin'in, Sincan Uygur Özerk Bölgesinde "soykırım" ve "insanlığa karşı suç" işlediği sonucuna vardıklarını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın görev süresinin bitimine 24 saat kala, Çin'e yönelik yeni bir adım geldi.

Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, son 4 yıldır Çin'in Uygur halkına yönelik davranışlarını özel bir dikkatle incelediklerini belirterek, "Mevcut gerçeklerin dikkatli bir şekilde incelenmesi sonucunda, Mart 2017'den bu yana, Çin Komünist Partisinin yönetimi altındaki Çin yönetiminin Müslüman Uygur halkı başta olmak üzere Sincan'daki diğer etnik ve dini azınlıklara yönelik insanlığa karşı suç işlediği sonucuna vardım." ifadesini kullandı.

"UYGUR HALKINI YOK ETMEYE YÖNELİK SİSTEMATİK BİR GİRİŞİM"

Bölgedeki incelemelerinin sürdüğünü vurgulayan Pompeo, "Aynı şekilde elimizdeki verilere bakarak, Çin yönetiminin Müslüman Uygur halkı başta olmak üzere Sincan'daki diğer etnik ve dini azınlıklara yönelik insanlığa karşı soykırım işlediği sonucuna vardım. Bu soykırımın devam ettiğine ve Çin yönetiminin Uygur halkını yok etmeye yönelik sistematik bir girişimine tanıklık ettiğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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