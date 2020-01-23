ABD'den Çin'e yoksul ülkelere 'kolay para' verip borç batağına sürükleme suçlaması
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ABD'den Çin'e yoksul ülkelere 'kolay para' verip borç batağına sürükleme suçlaması

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bazı (yoksul) ülkeleri Çin'den aldıkları 'kolay para'ya karşı uyardı

23.01.2020 12:19 | Son Güncelleme: 23.01.2020 12:19
ABD'den Çin'e yoksul ülkelere 'kolay para' verip borç batağına sürükleme suçlaması

Dışişleri Bakanı , bazı (yoksul) ülkeleri Çin'den temin ettikleri 'kolay para'ya karşı uyardı.


Bakan Pompeo, Jamaika ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Pekin'den edinilen bu paranın zarar verici ve ters etki yaratabileceğini dile getirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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