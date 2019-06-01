ABD'den Çin'e uyarı: Asya'nın istikrarına karşı tehditlere artık sessiz kalmayacağız

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Çin'i, komşu ülkelerinin bağımsızlığına ve bölgedeki istikrara karşı tehdit yaratmaması konusunda uyardı. ABD Savunma Bakanı Patrick Shanahan, Güney Çin Denizi ve Tayvan gibi konular da dahil olmak üzere bölgede "artık sessiz kalmayacaklarını" dile getirdi.

Singapur'da düzenlenen Asya'nın en büyük güvenlik zirvesi Shangri-La Diyaloğu'nda konuşan Shanahan, "Bölgedeki devletlerin çıkarlarına uzun vadede en büyük tehdit, uluslararası hukuk ve kurallarını ihlal eden aktörlerden geliyor." dedi. Euronews.com'da Görüntüle