ABD'den Çin'e 'uçuş' hamlesi: Çin'den ABD'ye uçuşlar engellenecek
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ABD'den Çin'e 'uçuş' hamlesi: Çin'den ABD'ye uçuşlar engellenecek

ABD'de Başkan Donald Trump Yönetiminin, Çin Havayolu şirketlerinin ABD'ye yapacağı uçuşları Haziran ayının ortasından itibaren 'engelleyeceği' iddia edildi.

ABD'den Çin'e 'uçuş' hamlesi: Çin'den ABD'ye uçuşlar engellenecek
03.06.2020 17:14 | Son Güncelleme: 03.06.2020 17:17

ABD'de Başkan Donald Trump Yönetiminin, Çin Havayolu şirketlerinin ABD'ye yapacağı uçuşları Haziran ayının ortasından itibaren 'engelleyeceği' iddia edildi.

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ABD-Çin arasındaki ilişkinlerin zayıflaması ile birlikte, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında 'uçuş' düellosu yaşanıyor. Beyaz Saray ve ABD Ulaştırma Bakanlığı'nın, Haziran ayının 16'sından itibaren Çin merkezli havayolu şirketlerinin ABD'ye yapacağı uçuşların engelleyeceği öne sürüldü. Beyaz Saray ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.


Kaynak: DHA

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