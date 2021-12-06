ABD'den Çin'e Olimpiyat boykotu
- Beyaz Saray, ABD'nin Çin'in insan hakları ihlalleri nedeniyle Pekin 2022 Kış Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na diplomatik boykot uygulayacağını duyurarak, olimpiyatlara diplomatik veya resmi temsilci gönderilmeyeceğini açıkladı.
- Beyaz Saray, ABD'nin Çin'in insan hakları ihlalleri nedeniyle Pekin 2022 Kış Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na diplomatik boykot uygulayacağını duyurarak, olimpiyatlara diplomatik veya resmi temsilci gönderilmeyeceğini açıkladı.
(İHA)
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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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