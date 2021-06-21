ABD'den Çin'e, Kovid-19'la ilgili iş birliği yapmaması halinde uluslararası alanda tecrit uyarısı
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ABD'den Çin'e, Kovid-19'la ilgili iş birliği yapmaması halinde uluslararası alanda tecrit uyarısı

ABD'den Çin'e, Kovid-19'la ilgili iş birliği yapmaması halinde uluslararası alanda tecrit uyarısı
Anadolu Ajansı / Emel Öz - Haberler | Güncel

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Çin'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına neden olan virüsün kökenleri hakkında "gerçek" bir soruşturmaya izin vermediği takdirde uluslararası izolasyonla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Çin'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına neden olan virüsün kökenleri hakkında "gerçek" bir soruşturmaya izin vermediği takdirde uluslararası izolasyonla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

ABD medyasındaki habere göre, Sullivan, şu an bulunulan noktada tehdit veya ültimatom yayınlamayacaklarını belirterek, yapacakları şeyin, uluslararası toplumdan destek toplamaya devam etmek olduğunu söyledi.

Çin'in yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda buna nasıl yanıt verileceğini gözden geçireceklerini ifade eden Sullivan, "Bunu müttefikler ve ortaklarla uyum içinde yapacağız." dedi.

Sullivan, Çin'in salgınının kökenlerinin araştırılması konusunda iş birliği yapmadığı takdirde uluslararası toplumda tecritle karşı karşıya kalabileceğini belirtti.

DSÖ heyeti Vuhan'da araştırma yürütmüştü

DSÖ, Kovid-19'un kökenlerini araştırmak üzere, ilk vakaların ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentine uluslararası bilim insanlarından oluşan bir heyet göndermişti.

Heyet, 29 Ocak'ta başladığı saha çalışmalarında, ilk vakaların görüldüğü Vuhan Deniz Ürünleri Gıda Pazarı'nın yanı sıra virüsün bir kaza sonucu dışarı çıktığı iddialarına konu olan Vuhan Viroloji Enstitüsünde de incelemeler yapmıştı.

2002-2003 yıllarındaki Akut Solunum Yolu Sendromu (SARS) salgınının ardından, yarasa koronavirüslerinin genetik bilgilerinin olduğu bir arşiv yaratmak amacıyla kurulan enstitü, Kovid-19'un buradaki laboratuvarda yapay olarak üretildiği ve kazaen insanlara bulaştığı iddialarına konu olmuştu.

Çinli yetkililer, söz konusu iddiaları reddetmiş, Kovid-19'un başka bir ülkede ortaya çıktığı ve ithal dondurulmuş deniz ürünleriyle ülkeye geldiğine dair kanıtlanmayan karşı iddialar ortaya atmıştı.

Biden'den Kovid-19 kökenlerine ilişkin soruşturmanın yoğunlaştırılması talimatı

ABD Başkanı Biden, istihbarat kuruluşlarına verdiği talimatta, ilk kez 2019 sonunda Çin'in Vuhan kentinde tespit edilen Kovid-19'un kökenlerini araştırmak üzere çalışmalarını yoğunlaştırmaları ve 90 gün içinde sonuçlandırmaları talimatını vermişti. Biden, virüsün kökeni konusunda hayvandan bulaşma dışında laboratuvardan sızma olasılığının da değerlendirmesini istemişti.

Çin, mayıs ayında ABD Başkanı Joe Biden'in istihbarat birimlerine yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kökenlerine ilişkin soruşturmalarını yoğunlaştırmaları için talimat vermesine tepki göstermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz

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