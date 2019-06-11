ABD'den Çin'e Hong Kong tepkisi: Özel statüsü tehlikeye girer
Amerika Birleşik Devletleri, Hong Kong yönetiminin 'zanlıların' yargılanmak üzere Çin'e iade edilmesine olanak tanıyan yasal düzenleme girişimlerinden derin endişe duyduğunu bildirdi
Amerika Birleşik Devletleri, Hong Kong yönetiminin 'zanlıların' yargılanmak üzere Çin'e iade edilmesine olanak tanıyan yasal düzenleme girişimlerinden derin endişe duyduğunu bildirdi. Zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştırmayı amaçlayan bu adımın Washington'un bölgeye sunduğu özel statüyü tehlikeye atabileceği uyarısında bulunuldu.
Günlük basın toplantısında konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, "Bir ülke-iki sistem çerçevesinin erozyona uğraması, Hong Kong'un uluslararası ilişkilerdeki köklü statüsünü riske atıyor." ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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