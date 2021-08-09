ABD'den Çin'e "Güney Çin Denizi" uyarısı
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ABD'den Çin'e "Güney Çin Denizi" uyarısı

ABD'den Çin'e 'Güney Çin Denizi' uyarısı
Anadolu Ajansı / Betül Yürük - Haberler | Güncel

NEW ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Güney Çin Denizi'nde "tehlikeli karşılaşmalar" ve "kışkırtıcı eylemler" gördüklerini belirterek, Çin'e herhangi bir çatışmanın güvenlik ve ticaret için ciddi küresel sonuçları olacağı uyarısında bulundu.

NEW ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Güney Çin Denizi'nde "tehlikeli karşılaşmalar" ve "kışkırtıcı eylemler" gördüklerini belirterek, Çin'e herhangi bir çatışmanın güvenlik ve ticaret için ciddi küresel sonuçları olacağı uyarısında bulundu.

Blinken, Hindistan'ın bu ay başkanlığını yaptığı Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde deniz güvenliğinin görüşüldüğü oturumda, denizcilik kuralları ve ilkelerinin tehdit altında olduğuna dikkati çekti.

Güney Çin Denizi'nde "tehlikeli karşılaşmalar" ve "kışkırtıcı eylemler" gördüklerini belirten Blinken, ABD'nin ve Güney Çin Denizi'nde hak iddia eden diğer devletlerin, Çin'in deniz kaynaklarına erişimi engellemeye yönelik "yasa dışı" eylemlerden endişe duyduğunu söyledi.

Blinken, Güney Çin Denizi'nde herhangi bir çatışmanın güvenlik ve ticaret için ciddi küresel sonuçları olacağı uyarısı yaptı.

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Dai Bing ise ABD'yi Güney Çin Denizi'ne askeri gemiler ve uçaklar gönderip "provokatif" eylemlerde bulunmakla suçladı. Dai Bing, ABD'nin bu bölgede barış ve güvenliğe en büyük tehdit olduğunu söyledi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi de denizlerdeki ihtilafların uluslararası hukuka uygun ve barışçıl yollardan çözülmesi için BM tarafından bir çerçeve belirlenmesi çağrısı yaptı.

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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