ABD'den Çin'e Füze Çipi Gönderen Profesör, 219 Yıl Hapis Cezası Aldı

Los Angeles Kaliforniya Üniversitesinde(UCLA) elektrik mühendisliği profesörü olarak görev yapan Yi-Chi Shih, askeri yeterlilikleri bulunan bir çipi Çin'e gönderdiği için mahkemeye çıkarılmıştı. Mahkeme jürisi profesörün suçlu olduğuna ve en üst sınır olan 219 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

İddialara göre Shih ve diğer sanık Kiet Ahn Mai, bir Amerikan çip üreticisini dolandırmakla suçlandı. İddia makamına göre Mai, bir alıcı gibi davranarak ismi açıklanmayan firmadan tasarımları aldı ve daha sonra da kanun dışı şekilde Çin'e gönderdi.

İddia makamının açıklamasına göre planlar, Shih'in sahibi oldu Çinli bir firmaya iletildi. Shih, şemalar için ABD'de bulunan hesabından para ödedi. O hesaba para da Çin'deki bir başka firmadan gönderilmişti.

Çalınan çiplerin "füze, füze güdüm sistemleri, savaş jetleri, elektronik savaş ekipmanları, elektronik savaş karşı önlem ekipmanları ve radar uygulamaları" için kullanıldığı belirtildi.

Endüstriyel casusluk, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının önemli noktalarından birini oluşturuyor. ABD, aralarında Huawei'nin de bulunduğu pek çok Çin menşeli firmayı ABD şirketlerinden teknoloji çalmakla suçlamıştı.

Shih'in cezasının onaylanması, daha sonraki bir tarihte gerçekleşecek.