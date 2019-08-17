ABD'den Cebelitarık'taki İran tankeri için alıkoyma kararı

17.08.2019 16:37

ABD, Cebelitarık'ın serbest bırakma kararı aldığı İran tankerinin alıkoyulması için karar çıkarttı. ABD'ye tepki gösteren İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif Washington'ı korsanlıkla suçladı.Altı hafta önce Cebelitarık'ta alıkoyulan İran'a ait petrol tankerine ayrılma izni verilmesine Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tepki gösterdi. ABD Dışişleri Bakanlığı "Grace 1" adlı tankerin tekrar alıkoyulması için karar çıkarttı.

ABD, tankeri İran'da Suriye'ye sevkiyat yaparak ABD finansal sistemine yasadışı olarak erişmekle suçladı. Mahkeme kararı, Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası ve dolandırıcılık, kara para aklama ile terör mevzuatınının ihlali ile gerekçelendirildi. Alıkoyma emri çerçevesinde İran Devrim Muhafızları ile ilişkisi olduğunu belirtilen Paradise Global Trading LLC adlı şirkete ait ABD'deki bir hesapta bulunan 995 bin dolara da el koyulması istendi.

ABD'den gelen talebin yerine getirilip getirilmeyeceğine dair Cebelitarık yönetiminden ya da Birleşik Krallık'tan bir açıklama yapılmadı. Cebelitarık, altı hafta önce Suriye'ye petrol taşıyarak uluslararası yaptırımları deldiği şüphesiyle alıkoyduğu tankerin Perşembe günü serbest bırakılması kararı almıştı. Cebelitarık yönetimi, tankerin AB'nin yaptırımı altındaki bir ülkeye gitmediği konusunda İran'dan güvence aldığını açıklamıştı.

Grace 1 aldı tankerin alıkoyulmasının ardından İran, Britanya bandıralı Stena Impero adlı gemiyi Hürmüz Boğazı'nda alıkoymuştu. Tahran geminin uluslararası denizcilik kurallarını ihlal ettiğini açıklamıştı. Bu hamle, Grace 1'in alıkoyulmasına misillleme olarak görülmüştü.

İran'dan ABD'ye tepki

ABD'nin talebine İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'ten tepki geldi. Zarif, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda ABD'yi korsanlık çabası içerisinde olmakla suçladı. Zarif, ABD'nin hamlesinin ayrıca Washington'ın yasaya saygısızlığını gösterdiğini belirtti.

Öte yandan İran tankerin serbest bırakılması için Cebelitarık yönetimine herhangi bir söz verilmediğini savundu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musavi "İran Grace 1'in serbest kalması için Suriye'ye gitmediği konusunda herhangi bir güvence vermedi. Tankerin varış yeri Suriye değildi. Öyle bile olsa bu kimseyi ilgilendirmez" diye konuştu.

İran, 2.1 milyon ton petrol taşıyan tankerde görev almak üzere yeni bir ekip gönderiyor. Gemideki bir önceki mürettebat Hindistan vatandaşlarından oluşuyordu. ABD gemide çalışanlara vize yasağı tehdidinde bulunmuştu. İran, geminin "Adrian Darya" adı altında tekrar yola çıkacağını bildirdi.

AFP/ÖA,AÜ

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