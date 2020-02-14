ABD'den 'casuslukla' itham ettiği Huawei'e iki yeni suçlama daha
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ABD'den 'casuslukla' itham ettiği Huawei'e iki yeni suçlama daha

ABD Adalet Bakanlığı, Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei ve iki ABD'li iştiraki hakkında ticari sırları çalmaya yönelik iki yeni suçlamada bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Huawei ve ABD'li iki iştiraki, ticari sırları çalmak amacıyla şantaj yapmak ve komplo kurmakla suçlandı.

14.02.2020 10:17 | Son Güncelleme: 14.02.2020 10:17
ABD'den 'casuslukla' itham ettiği Huawei'e iki yeni suçlama daha

ABD Adalet Bakanlığı, Çinli telekomünikasyon şirketi ve iki ABD'li iştiraki hakkında ticari sırları çalmaya yönelik iki yeni suçlamada bulundu.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, Huawei ve ABD'li iki iştiraki, ticari sırları çalmak amacıyla şantaj yapmak ve komplo kurmakla suçlandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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