ABD'den BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri'ne Rusya mektubu Açıklaması

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Temsilcisi Büyükelçi Bathsheba Nell Crocker, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri'ne bir mektup yazarak Rusya'nın Ukrayna işgalinden sonra öldürülecek veya kamplara gönderilecek Ukraynalıların listesini hazırladığını iddia etti.

Rusya-Ukrayna gerilimi tırmanırken ABD, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'ne gönderdiği mektupta Rusya'yı suçladı.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Temsilcisi Crocker imzasını taşıyan ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachalet'e hitaben yazılan mektupta, "ABD'nin elinde bir işgal sonrasında, insan hakları ihlallerinin ve suistimallerinin planlandığını gösteren bilgiler var." ifadesi yer aldı.

Geçmişteki Rus operasyonlarında suikast, adam kaçırma, insanları zorla alıkoyma, haksız tutuklama ve işkenceler içeren eylemlerin olası Ukrayna işgalinde de söz konusu olacağını belirten Crocker, Rusların Ukrayna'da sürgündeki Rus ve Belaruslu muhalifleri, gazetecileri ve yolsuzlukla mücadele aktivistleri de dahil olmak üzere Rus eylemlerine karşı çıkanları hedef alacağını iddia etti.

Dini azınlıklar ve LGBTQI+ gruplarına mensup kişilerin de hedef alınabileceğine işaret eden Crocker, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle, Rus kuvvetlerinin bir askeri işgal sonrasında öldürülecek veya kamplara gönderilecek Ukraynalıların kimliklerini tespit ettiği ve listelerini oluşturduğuna dair elimizde güvenilir bilgiler var. Ayrıca, Rus kuvvetlerinin barışçıl protestoları dağıtmak veya sivil halktan gelen direnişe karşı koymak için büyük olasılıkla ölümcül tedbirler kullanacağına dair güvenilir bilgiler var."

Crocker, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin Ukrayna'daki varlığı ve görevleri ışığında bu bilgileri önceden Komiserlikle paylaşmayı uygun bulduklarını belirtti ve Rusya'nın olası Ukrayna işgalinin ülkede büyük bir insani felakete yol açacağı uyarısında bulundu.