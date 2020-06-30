ABD'den BM Güvenlik Konseyi'ne İran'a silah ambargosunu uzatma çağrısı BİRLEŞMİŞ ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) İran'a yönelik uluslararası silah ambargosunu yenilememesi halinde, "İran'ın, Orta Doğu'daki vekalet savaşları ve ortakları Hamas, Hizbullah ve Husiler için yeni gelişmiş teknolojiler ve silahlar...

BİRLEŞMİŞ ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) İran'a yönelik uluslararası silah ambargosunu yenilememesi halinde, "İran'ın, Orta Doğu'daki vekalet savaşları ve ortakları Hamas, Hizbullah ve Husiler için yeni gelişmiş teknolojiler ve silahlar satın alabileceği, Orta Doğu'nun ekonomik istikrarını tehdit edecek Demokles'in kılıcını elinde tutacağı" uyarısında bulundu.

Pompeo, BM Güvenlik Konseyi'nin İran oturumunda yaptığı konuşmada, uluslararası topluma 18 Ekim'de İran'a uygulanan silah ambargosunun yenilenmesi çağrısı yaptı.

İran'a uygulanan silah ambargosu yenilenmezse, İran'ın Rusya'dan savaş jetleri alacağı, uluslararası deniz taşımacılığını tehdit edecek denizaltılarını yenileyeceğini ve Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ndeki dolaşımı tehdit edeceğini savunan Pompeo, "İran, Orta Doğu'daki vekalet savaşları ve ortakları Hamas, Hizbullah ve Husiler için yeni gelişmiş teknolojiler ve silahlar satın alabilecek, Orta Doğu'nun ekonomik istikrarını tehdit edecek Demokles kılıcını elinde tutacak." dedi.

Silah ambargosunun kaldırılması Çin ve Rusya'yı da etkileyecek iddiası

Silah ambargosunun kaldırılmasının istikrarlı enerji piyasalarına güvenen Rusya ve Çin gibi ülkeleri de tehdit edeceğini belirten Pompeo, İran'ın Venezuela, Suriye ve Afganistan'a silah tedarik edebileceğini ifade etti.

BM Güvenlik Konseyi'nin 13 yıldır İran'a uyguladığı silah ambargosu, 2015'te imzalanan nükleer anlaşma kapsamında ekim ayında sona erecek.

Kaynak: AA