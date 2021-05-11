ABD'den BioNTech/Pfizer aşısının 12-15 yaş grubunda kullanımına onay
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ABD'den BioNTech/Pfizer aşısının 12-15 yaş grubunda kullanımına onay

ABD'den BioNTech/Pfizer aşısının 12-15 yaş grubunda kullanımına onay
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), BioNTech/Pfizer aşısının 12-15 yaş grubuna uygulanmasına onay verdi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), BioNTech/Pfizer aşısının 12-15 yaş grubuna uygulanmasına onay verdi. Söz konusu gelişmenin "Covid-19 salgınına karşı mücadelede kritik bir adım" olduğu ifade edildi.

Dünya genelinde korona virüsle mücadele kapsamında birçok ülkede başlatılan aşılama kampanyaları devam ederken, aşının uygulandığı yaş grupları da genişletiliyor. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından yapılan açıklamada, Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech ile ABD'li ilaç devi Pfizer'ın ortaklaşa ürettiği korona virüs aşısının 12-15 yaş grubunda kullanımına onay verildiği bildirildi. FDA yetkilisi Dr. Janet Woodcock, söz konusu adımın ülkeyi normale döndürmeyi ve salgını sona erdirmeye doğru yaklaştırmayı amaçladığını belirtti. Woodcock, "Ebeveynler tüm Covid-19 aşısı acil kullanım onaylarımız da olduğu gibi kurumun mevcut tüm verileri titiz ve kapsamlı bir şekilde gözden geçirdiğinden emin olabilir" ifadelerini kullandı.

Diğer bir FDA yetkilisi Dr. Peter Marks da, "Daha genç bir nüfus için aşının onaylanması, Covid-19 salgınının yol açtığı halk sağlığı yükünü azaltmaya devam etmek için kritik bir adım" diye konuştu.

Öte yandan Pfizer/BioNTech aşısı ülkede daha önce 16 yaş ve üstü yetişkinlere uygulanıyordu. ABD Başkanı Joe Biden geçtiğimiz hafta, 4 Temmuz'a kadar ülke nüfusunun yüzde 70'ine en az bir doz aşı uygulanmasının planlandığını duyurmuştu.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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