ABD'den Beyrut patlamasının birinci yılında Lübnan'a 100 milyon dolar yardım sözü
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ABD'den Beyrut patlamasının birinci yılında Lübnan'a 100 milyon dolar yardım sözü

ABD'den Beyrut patlamasının birinci yılında Lübnan'a 100 milyon dolar yardım sözü
Anadolu Ajansı / Betül Yürük - Haberler | Güncel

NEW ABD Başkanı Joe Biden, Beyrut'taki patlamanın birinci yılında Lübnan'a 100 milyon dolar yardım yapacaklarını açıkladı.

NEW ABD Başkanı Joe Biden, Beyrut'taki patlamanın birinci yılında Lübnan'a 100 milyon dolar yardım yapacaklarını açıkladı.

Biden, Beyrut'taki patlamanın birinci yılında Lübnan'a destek için Birleşmiş Milletler (BM) ve Fransa tarafından düzenlenen uluslararası toplantıya video konferans yoluyla katıldı.

"Bugün yaklaşık 100 milyon dolarlık yeni insan insani yardım açıklıyorum." diyen Biden, "Ancak Lübnanlı liderler, ekonomik reform ve yolsuzlukla mücadele için zor ama gerekli çalışmaları yapmazsa hiçbir dış yardım asla yeterli olmayacak." ifadesini kullandı.

Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Patlamada 200'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaralanan 6 bini aşkın kişiden 1000'den fazlası engelli hale gelmiş, 300 bin kişi ise yerinden olmuştu.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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