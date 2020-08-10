ABD'den Belarus hükümetine "toplanma hakkına saygı" ve "güç kullanmaktan kaçınma" çağrısı.
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ABD'den Belarus hükümetine "toplanma hakkına saygı" ve "güç kullanmaktan kaçınma" çağrısı.

Beyaz Saray, Belarus'taki protestolar nedeniyle endişeli olduklarını belirterek, "Belarus hükümetini, insanların barışçıl toplanma haklarına saygı duymaya ve güç kullanmaktan kaçınmaya davet ediyoruz.

ABD'den Belarus hükümetine
10.08.2020 23:23 | Son Güncelleme: 10.08.2020 23:26

Beyaz Saray, Belarus'taki protestolar nedeniyle endişeli olduklarını belirterek, "Belarus hükümetini, insanların barışçıl toplanma haklarına saygı duymaya ve güç kullanmaktan kaçınmaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, düzenlediği basın toplantısında, Belarus'taki gelişmeleri izlediklerini ve durumdan endişeli olduklarını vurguladı.

Belarus'taki seçimlerde, yerel bağımsız gözlemcilerin oy kullanma merkezlerine erişimlerinin engellenmesi, muhalif adayların yıldırılmaya çalışılması ve birçok protestocu ile gazetecinin tutuklanmasının seçim sürecini bozduğunu belirten McEnany, "Belarus hükümetini insanların barışçıl toplanma haklarına saygı duymaya ve güç kullanmaktan kaçınmaya davet ediyoruz." dedi.

Kayleigh McEnany ayrıca Lübnan'daki gelişmeleri de yakından takip ettiklerinin altını çizdi.

ABD Belarus hükümetini kınadı

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Belarus'taki seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD, 9 Ağustos'ta Belarus'ta yapılan, adil ve özgür olmayan cumhurbaşkanlığı seçimlerinden dolayı derin endişe duyuyor." ifadesini kullandı.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisine (ODIHR) seçimleri gözlemlemeleri için zamanında bir davet yapılmamasını da esefle karşıladıklarını vurgulayan Pompeo, "Özgür ve adil seçimler, tüm hükümetlerin yetkisi ve meşruluğunun temelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Belarus yönetimine "toplanma hakkına saygı" ve "güç kullanmaktan kaçınma" çağrısı yapan Pompeo, gösteriler esnasında "haksız yere" gözaltına alınan kişilerin de salıverilmesini istedi.

Pompeo, "Protestoculara karşı devam eden şiddeti, muhalefet destekçilerinin gözaltına alınmasını, Belarus halkının seçimler ve gösteriler hakkında bilgi paylaşmasını engelleyen internet kesintilerini güçlü şekilde kınıyoruz." açıklamasını yaptı.

Belarus'un özgürlük ve egemenliğini desteklediklerini vurgulayan Pompeo, Belarus hükümetine demokratik süreçlere bağlılıklarını ve insan haklarına saygılarını kanıtlama çağrısında bulundu.

Belarus'ta "seçim hileli" iddiasıyla gösteri yapıldı

Belarus'ta hafta sonu düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun yüzde 80,23 ile kazandığı, muhalif Svetlana Tikhanovskaya'nın yüzde 9,9 oy aldığı açıklanmıştı.

Seçime hile karıştırıldığını savunan çok sayıda protestocu sokaklara ve meydanlara inerek gösteri yapmış, devlet kurum ve kuruluşlarının yanı sıra şehir giriş ve çıkışları dahil pek çok bölgede sıkı güvenlik önlemi alan polis ile göstericiler arasında çıkan çatışmada yaralananlar olduğu bildirilmişti.

Kaynak: AA

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