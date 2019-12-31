ABD'den Bağdat'taki vatandaşlarına "elçilik binasına yaklaşmayın" uyarısı
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, vatandaşlarına büyükelçilik binasına yaklaşmama uyarısında bulundu.
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, vatandaşlarına büyükelçilik binasına yaklaşmama uyarısında bulundu.
Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, "Elçilik etrafında devam eden gösteriler nedeniyle ABD vatandaşlarının Bağdat'taki Büyükelçilik binasına yaklaşmamaları gerekiyor." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, Irak'taki ABD vatandaşlarının da güvenliklerine dikkat etmeleri uyarısı yapıldı.
ABD yönetiminin Haşdi Şabi'ye bağlı Hizbullah Tugaylarına düzenlediği saldırıyı protesto etmek için sabah saatlerinde Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği önünde toplanan yüzlerce kişi, önce elçilik binasının duvarını ateşe vermiş ardından içeri girmişti.
Elçilikteki güvenlik güçlerinin göstericilere müdahale etmesi sonucu 20 eylemci yaralanmıştı.
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi de yaşanan gerginlik nedeniyle protestoculara elçilik binası önünden acilen ayrılmaları çağrısında bulunmuştu.