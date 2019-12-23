ABD'den BAE'ye casus mesajlaşma programı iddiası: 'Abu Dabi milyonlarca kullanıcıyı takip ediyor'
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ABD'den BAE'ye casus mesajlaşma programı iddiası: 'Abu Dabi milyonlarca kullanıcıyı takip ediyor'

23.12.2019 12:35 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:35
ABD'den BAE'ye casus mesajlaşma programı iddiası: 'Abu Dabi milyonlarca kullanıcıyı takip ediyor'

Amerika Birleşik Devletler'inde ortaya çıkan gizli bir istihbarat belgesinde ToTok adlı bir mesajlaşma uygulamasının (BAE) tarafından casus yazılım olarak kulanıldığını yazdığı ortaya çıktı.


New York Times'ın ulaştığı rapora göre ToTok adlı yazılım sayesinde yönetimi, kullanıcıların mesajlarını okuyabiliyor, hava durumu seçeneği sayesinde yerlerini tespit edebiliyor, sosyal ağlarda kimlerle arkadaş olduklarını görebiliyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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