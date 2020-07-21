ABD'den Azez'de bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısına kınama
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ABD'den Azez'de bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısına kınama

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısını kınadı.

ABD'den Azez'de bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısına kınama
21.07.2020 00:39 | Son Güncelleme: 21.07.2020 00:42

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısını kınadı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, Azez'deki bir pazar yeri yakınlarına yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyor." ifadesini kullandı.

Saldırıda yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Ortagus, "Daha önce de belirttiğimiz gibi, bu çatışmanın herhangi bir tarafından yapılan bu tarz eylemler kabul edilemez, sivillere yönelik saldırıların asla bir gerekçesi olamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Tüm taraflara, şiddetin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararı kapsamındaki siyasi çözüm umutlarını söndürdüğünü anımsatan Morgan Ortagus, Suriye'de ulusal çapta bir ateşkesi desteklediklerini vurguladı.

Güvenlik kaynakları, saldırının failinin YPG/PKK olduğunu aktarıyor

Kilis'in karşısında Suriye topraklarında yer alan Azez'in Siccu köyünde, pazar günü bomba yüklü araç infilak ettirilmiş, terör saldırısında 5 sivil yaşamını yitirirken, 85 sivil de yaralanmıştı.

Patlamada çevrede hasar meydana gelirken, yaralılar Azez ve Türkiye'deki hastanelere nakledilmişti.

Güvenlik kaynakları, terörden arındırılmış bölgelerde bombalı eylemlerin terör örgütü YPG/PKK tarafından gerçekleştirildiğini, ancak siviller zarar gördüğü için örgütün bunu üstlenmekten kaçındığını bildirmişti.

YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği ayrılmaları gereken Tel Rıfat ilçesinden, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı 3. Sayfa
Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı
KKTC'de yayın yapan 'Avrupa' gazetesinden Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde küstah manşet Dünya
KKTC'de yayın yapan "Avrupa" gazetesinden Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde küstah manşet
'Bedenimi kadavra olarak bağışladım' diyen Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyeti yerine getirilemedi Magazin
"Bedenimi kadavra olarak bağışladım" diyen Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyeti yerine getirilemedi
Mısır Meclisi, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi onayladı Dünya
Mısır Meclisi, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi onayladı
Meteoroloji'den 8 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı Güncel
Meteoroloji'den 8 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu Dünya
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü
Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü
İki gelinine tecavüz eden, birinden çocuğu olan kayınpedere 54 yıl hapis cezası
İki gelinine tecavüz eden, birinden çocuğu olan kayınpedere 54 yıl hapis cezası
Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yoğun ilgi gösteriyor
Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yoğun ilgi gösteriyor
Vaka sayısının arttığı iller arasında yer alan Şanlıurfa'da 102 ev karantinaya alındı
Vaka sayısının arttığı iller arasında yer alan Şanlıurfa'da 102 ev karantinaya alındı
Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti
Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti
Belçika'da yaz rehaveti vaka sayısının artmasına neden oldu
Belçika'da yaz rehaveti vaka sayısının artmasına neden oldu
Otoyol kenarında bulunan cansız bedenin altından yasak aşk çıktı
Otoyol kenarında bulunan cansız bedenin altından yasak aşk çıktı
Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü
Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü
AK Parti'nin 11 maddelik 'sosyal medya' teklifi hazır! Yarın meclise sunulacak
AK Parti'nin 11 maddelik "sosyal medya" teklifi hazır! Yarın meclise sunulacak
Van'da salgın sürecinde bir ilk gerçekleşti! İlk kez yoğun bakım ve entübe hasta sayısı arttı
Van'da salgın sürecinde bir ilk gerçekleşti! İlk kez yoğun bakım ve entübe hasta sayısı arttı
Esed rejiminden İsrail iddiası: Şam'a hava saldırısı düzenlediler
Esed rejiminden İsrail iddiası: Şam'a hava saldırısı düzenlediler
En iyi öğretmeni seçmek için geceden kuyruğa giren veliler, sosyal mesafeyi unutunca okulun müdürü açığa alındı
En iyi öğretmeni seçmek için geceden kuyruğa giren veliler, sosyal mesafeyi unutunca okulun müdürü açığa alındı
İki koronavirüs aşısı adayından sevindirici sonuçlar geldi
İki koronavirüs aşısı adayından sevindirici sonuçlar geldi
İnsanın hayatta bir kere rastlayabileceği kuyruklu yıldız şovu kuzey yarım kürede gökyüzünü süsleyecek
İnsanın hayatta bir kere rastlayabileceği kuyruklu yıldız şovu kuzey yarım kürede gökyüzünü süsleyecek
Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor
Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
Belediye otobüsünde yer vermeme tartışması kavgaya döndü
Belediye otobüsünde yer vermeme tartışması kavgaya döndü
Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı
Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı
Hande Erçel'in Kerem Bursin ile uzun öpüşme sahnesi kafaları karıştırdı
Hande Erçel'in Kerem Bursin ile uzun öpüşme sahnesi kafaları karıştırdı
Tarih Profesörü Ebubekir Sofuoğlu'ndan Ayasofya'da yer alan ikon ve mozaiklere tepki: Camide fahişe olur mu?
Tarih Profesörü Ebubekir Sofuoğlu'ndan Ayasofya'da yer alan ikon ve mozaiklere tepki: Camide fahişe olur mu?
Yapı Kredi Kurban Bayramı'na özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredi verecek
Yapı Kredi Kurban Bayramı'na özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredi verecek
Onlarca kadının anne olma şansını yok eden doktor hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Onlarca kadının anne olma şansını yok eden doktor hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Hulusi Akar Engin Altay Fatih Sultan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Yener Tuvana Türkay Merve Boluğur Murat Dalkılıç
Spor Falcao Ali Koç Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Türk Avrupa Ayasofya Ak Parti
Şu an buradasınız: ABD'den Azez'de bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısına kınama - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.7.2020 01:05:35. #1.15#
title