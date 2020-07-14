ABD'den Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalara kınama ABD yönetimi, Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan çatışmaları kınayarak taraflara barışçıl yollara yönelmesi çağrısında bulundu.

ABD yönetimi, Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan çatışmaları kınayarak taraflara barışçıl yollara yönelmesi çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın Azerbaycan'a top atışlarıyla saldırı girişiminin ardından yazılı bir açıklama yayımladı.

Taraflar arasındaki çatışmanın "en güçlü şekilde kınadığı" belirtilen açıklamada, "Tarafların güç kullanmayı derhal bırakmalarını, şiddetin daha fazla tırmanmasını önlemek için aralarında doğrudan iletişim kurarak ateşkese uymalarını istiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca ABD'nin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) eş başkanı olarak Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ sorununun barışçıl çözümü için yardımcı olmaya kararlı olduğu vurgulanan açıklamada "Bu hedefe ulaşmak için aktif olarak çaba göstermeye devam edeceğiz." ifadesine yer verildi.

Ermenistan ordusu, pazar günü sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

Çatışmada, Azerbaycan ordusundan 1'i üsteğmen 4 asker şehit olmuş, 4 asker yaralanmıştı.

Azerbaycan ordusu da Ermenistan ordusuna ait mevzileri, askeri radar istasyonunu, araç depolarını, tank ve zırhlı araçları vurmuştu.

Kaynak: AA